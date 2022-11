Hazard se pronunció en contra del gesto de protesta de los futbolistas alemanes

Hazard usa la cinta en Bélgica pero no está de acuerdo con el mensaje "One Love" (Foto: AFP).

Mismo país, otra postura

El delantero belga Eden Hazard se mostró este jueves contrario al gesto de protesta de los jugadores de Alemania tras la foto que se tomaron para denunciar "censura" de la FIFA antes de su caída en su debut en el Mundial Qatar 2022 ante Japón por 2 a 1 por la primera fecha del Grupo E.afirmó el capitán de Bélgica en el medio RMC Sports., ironizó Hazard al día siguiente del triunfo por 1-0 de Bélgica ante Canadá por el Grupo F de la Copa del Mundo.El delantero de Real Madrid, de España, se refirió sobre la polémica suscitada en Qatar 2022 luego que la FIFA prohibió a las 32 selecciones participantes usar el brazalete con los colores del arcoíris y el mensaje "One Love" en apoyo a la comunidad LGBTQ+ y en respaldo a la inclusión y la diversidad., aclaró Hazard al ser consultado sobre si hubiese usado el brazalete prohibido por la FIFA.Paradójicamente, la ministra de Exterior belga, Hadja Lahbib, emuló a su colega del Interior de Alemania, Nancy Faeser, y lució el brazalete con el mensaje "One Love" durante el triunfo por 1-0 de los "Diablos Rojos" ante Canadá.Lahbib compartió el palco del estadio Al-Rayyan, entre otros, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien también acompañó a Faeser en la inesperada caída por 2-1 de Alemania ante Japón., estimó la ministra belga quien, por lo visto, desconocía el pensamiento del capitán de los "Diablos Rojos" sobre el brazalete con el mensaje "One Love".Lahbib y Faeser lucieron el brazalete que originalmente pretendía usar el arquero y capitán Manuel Neuer, quien al igual que sus colegas de Inglaterra y Países Bajos, Harry Kane y Virgil van Dijk, respectivamente, debió resignarse a utilizar la cinta con el mensaje autorizado por la FIFA.La entidad presidida por Gianni Infantino había alertado sobre una sanción deportiva para el capitán de cada selección que usara una cinta con los colores del arcoíris y el mensaje "One Love" en apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante Qatar 2022.