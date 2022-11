Ordenan la detención de policías condenados a prisión perpetua por un crimen en 2008

Lavíctima: Gastón Duffau.

Los acusados.

El asesinato de Gastón Fuffau

El segundo juicio de 2013.

Un tribunal oral de La Matanza ordenó, pero que permanecían en libertad porque el fallo aún no está firme, por las torturas seguidas de muerte de Gastón Duffau, en 2008 tras ser detenido en un local Mc Donald's de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, informaron este jueves fuentes judiciales.Tras esa decisión,, mientras que"Al margen que el fallo condenatorio no se encuentra firme y los nombrados gozan del principio de inocencia, cierto es que se verifica peligro procesal, esto es la imposición de la sanción penal más grave del ordenamiento y a consecuencia de uno de los delitos también más graves de nuestro sistema penal", consideró el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, integrado por los jueces Matías Jorge Rouco, Andrea Giselle Schiebeler y Nicolás Grappasonno.El tribunal concluyó en su resolución que,Para el TOC, se debe "asegurar el cumplimiento de la eventual respuesta punitiva y dar una respuesta en plena sintonía con las condiciones objetivas del acontecimiento juzgado, en el cual no puede perderse de vista que perdió la vida una persona".Sin embargo, el abogado Damián Roberto Pérez, representante de los detenidos Ponti y Steingruber, presentó un hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones y Garantías, ya que sostuvo que la "detención tanto de sus asistidos como la de Brandan y Acuña, se encuentra directamente relacionada y motivada por el accionar de De Nardis, quien se encuentra en otro estadío procesal y, actualmente ha decidido no estar a derecho".De acuerdo al letrado, la causa se encuentra con el recurso extraordinario federal en admisibilidad a estudio por la Suprema Corte bonaerense y la vía recursiva aún tiene efectos suspensivos.Sin embargo,dado que su defensa había escogido un per saltum a la Corte Suprema de la Nación y cuando fueron a detenerlo él no se encontraba.Además, el letrado justificó el hábeas corpus al referirse a que hace un mes fue presentado el recurso extraordinario que está en estudio de admisión respecto de los otros cuatro policías.Es que, según Pérez, en el caso de De Nardis la condena quedó firme en mayo de 2019 y el resto recurrió, pero el 10 de noviembre el particular damnificado hizo saber que la Suprema Corte provincial otorgó firmeza respecto de todos, aunque para la defensa faltan decidir los recursos.De esta manera,El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2008, cuandoAnte esa situación,de la localidad de Haedo, donde finalmente murió.El 6 de mayo de 2009, tras un primer juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Matanza absolvió a los cinco policías por entender que no se pudo acreditar si le aplicaron golpes a la víctima.Tras apelaciones de la fiscalía y el particular damnificado, el 25 de agosto de 2010Ante esta orden, los defensores de los policías apelaron a la Suprema Corte de Justicia bonaerense al entender que "nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho", pero el máximo tribunal provincial declaró inadmisibles los recursos.Durante el segundo juicio, que comenzó en abril y finalizó al mes siguiente del 2013,mientras que las defensas solicitaron la absolución por falta de pruebas.Finalmente, el 21 de mayo de ese año, los jueces del TOC 4 volvieron a absolver a los policías, lo cual fue nuevamente apelado por los fiscales y por la querella.expresó la CPM en un comunicado.