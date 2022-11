El hijo de "La China" dijo que ella no era "capaz" del homicidio por el que la acusan

La mujer lleva dos años presa en la cárcel de Ezeiza.

El hijo de "La China", la mujer quecuando estaba embarazada sin saberlo, afirmó este jueves en el juicio contra su madre que, mientras médicos que la atendieron en Venezuela confirmaron que presentaba enfermedades de base y que había tenido episodios similares en su país natal.dijo el joven de 19 años en la cuarta audiencia del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 30, a cargo de los jueces Luis María Rizzi, Guillermo Enrique Friele y Marcela Mónica Rodríguez, en relación a la sorpresa que tuvo cuando le informaron por qué la acusaban a su madre.El hecho que se le imputa a la mujer -de 43 años y oriunda de Venezuela- ocurrió el 15 de diciembre de 2020 cuando, tras una gestación de 38 semanas,Según ella misma explicó en una carta escrita en su celda del Complejo Penitenciario de Ezeiza, y también en su declaración el lunes último, no tenía conocimiento de su embarazo y había tenido eventos obstétricos similares en otras ocasiones en su país natal, por lo que depositó los restos con sangre envueltos en una manta en un contenedor de basura cercano a su casa en la zona del centro porteño.Horas después, un hombre halló el feto envuelto en una manta en el barrio porteño de San Nicolás y dio aviso a la policía, por lo que una semana más tardeDurante su declaración, el joven de 19 años explicó que "la China", cuya identidad se preserva a su pedido,y pérdidas de "mucha sangre", y al ser consultado si había percibido el embarazo de su madre dijo que "para nada" ya que "todos aumentaron de peso durante la pandemia".También prestaron declaración dos médicos venezolanos, Edgardo José Enriquéz y Hrayr Madaghjian, que compartieron parte de la historia clínica de la mujer yMadaghjian indicó, además, que "la China" presentaba dos patologías de base:Esta última "pudo haber sido la causa de la muerte del feto", dijo el médico en referencia al episodio que la llevó a recibir atención médica en 2015, cuando ingresó al centro médico tras un "aborto incompleto espontáneo hemorrágico y anemia aguda"."Sirvió al develamiento de la verdad de los hechos", dijo a Télam el abogado defensor Gastón Marano sobre las declaraciones de hoy.Para el letrado,que tuvo a lo largo de su vida y "la patología de carácter psíquico que sufre" la acusada, en referencia al "trastorno de negación generalizada del embarazo" acreditada por los especialistas Ezequiel Mercurio y Vanesa Maero Suparo, del Ministerio Público de la Defensa.Por otra parte, criticó el accionar del tribunal a lo largo de las audiencias: "Noto falta de perspectiva de género y familiar, especialmente en las instrucciones del tribunal sobre cómo interrogar a un testigo, que no es otra cosa que el hijo de una imputada que está pasando el peor momento de su vida", dijo.Y resaltó queEn este sentido, el juez Rizzi presenta denuncias en su contra junto a su colega Luis María Anzoátegui, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N 8, porque ordenaron investigar a médicos - a quienes llamaron "sicarios"- por garantizar la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso."Yo me sigo preguntando cómo hace dos años que el Estado argentino tiene presa a una persona, entre rejas, con un hijo discapacitado en su casa. Estamos hablando de una persona que no tiene ningún medio para profugarse, mucho menos para entorpecer una investigación que apenas comprende", dijo Marano., uno de los cuales presenta Trastorno de Déficit de Atención, pero el tribunal no resolvió al respecto.A lo largo del proceso judicial, la mujer es acompañada por distintas organizaciones, entre ellas la Comisión Libres las Queremos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal, Mujeres x Mujeres y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.