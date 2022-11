Los ministros de energía de la UE no logran acuerdo para limitar el precio del gas

No hubo acuerdo en Bruselas

El eje del conflicto es fijar máximos al precio del gas

Los ministros de energía de la Unión Europea (UE) no lograron este jueves superar sus divisiones y fracasaron en el intento de alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea de un precio máximo para el gas, plan recibido con abierta hostilidad.El alza en los precios de la energía se tornó una preocupación evidente para los líderes de los 27 países de la UE ya a fines del año pasado, pero la situación se agravó mucho más después del inicio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en febrero de este año.En respuesta acomo forma de enfrentar la fuerte subida de los precios de la energía, mientras queJosef Sikela, ministro de Energía de República Checa -país que ocupa la presidencia rotativa de la UE-, dijo que una reunión de sus pares del bloque celebrada este jueves en Bruselas para discutir el tema del tope del precio terminó sin acuerdo.Sikela adelantó desde la capital de Bélgica y sede de las instituciones de la UE que"Mañana todos volveremos al trabajo y comenzaremos a negociar un acuerdo sobre medidas para limitar los precios del gas. Por esoEn la misma línea, anunció que los ministros aprobaron otras dos propuestas, una sobre un mecanismo de solidaridad para países del bloque en dificultades energéticas y otra sobre una agilización de los permisos para fuentes renovables de energía.Desde su llegada a la sede de las reuniones en la capital belga, los ministros pusieron en evidencia sus reticencias sobre la iniciativa de la Comisión Europea sobre un precio máximo para el gas.(una cifra similar en dólares), entre otras condiciones.El ministro de Energía de Grecia, Konstantinos Skrekas, no logró esconder su decepción.declaró, informó la agencia de noticias AFP.Anna Moskwa, por su parte, describió las resoluciones de la reunión como "una broma"., sostuvo.En coincidencia, la ministra española Teresa Ribera dijo que la propuesta de la Comisión era "impracticable e ineficaz"."Es una propuesta que nunca podría llevarse a cabo y, en ese sentido, creemos que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión Europea", dijo.Además, señalóTine van der Straeten, ministra de Energía belga, comentó que "es importante llegar a un acuerdo sobre todas las propuestas al mismo tiempo (...) No creo que eso sea posible hoy".A su vez, la ministra francesa Agnes Pannier-Runacher declaró que el tope propuesto por la comisión es "insuficiente" y "ciertamente no es una respuesta a los precios altísimos" que amenazan a la industria europea.