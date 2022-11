Una de las principales billeteras cripto de Argentina anunció el despido del 38% de sus trabajadores

La quiebra de FTX a principios de mes desnudó la fragilidad financiera y el pésimo manejo de riesgo de muchos de las plataformas de compra/venta de criptomonedas / Foto: 123RF

Sistema de protocolos DeFi

Lemon, una de las principales billeteras que presta el servicio de compra y venta de criptomonedas en la Argentina, anunció hoy el despido del 38% de sus trabajadores, frente a lo que definió como "un escenario de incertidumbre de nuevas inversiones en la industria tecnológica en general" y con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad de la empresa en los próximos años.La medida, aseguró la compañía, busca darle solidez yque habían tenido en los últimos meses, de modo de evitar acudir a nuevas inyecciones de capital por los próximos tres años, dada la dificultad de startups en todo el mundo para acceder a financiamiento ante la suba de tasas de interés y la aversión al riesgo de los principales fondos de inversión en el mundo.", dijo a Télam Marcelo Cavazzoli, CEO y fundador de Lemon.En ese sentido, Cavazzoli señaló que lamentan "tener que dejar ir a mucha gente muy talentosa" -cerca de 100 de sus 260 trabajadores-, tras lo cual argumentó que la decisión "tiene que ver con el cambio en el mercado startup y un nuevo foco".A pesar de haber alcanzado este año una ampliación de US$ 27,8 millones de la ronda de inversión que habían tenido en julio de 2021, Cavazolli dijo que buscan "no tener que depender de inversiones por los próximos tres años, que serán muy duros", ya que avizoran un panorama complejo para las pequeñas empresas."Queremos frenar el hipercrecimiento e ir a una estructura más sostenible, con un enfoque más en la transparencia e innovación. En este contexto de crisis cripto a nivel confianza, un pilar muy importante va a ser la transparencia", aseguró Cavazzoli. La quiebra de FTX a principios de mes desnudó la fragilidad financiera y el pésimo manejo de riesgo de muchos de las plataformas de compra/venta de criptomonedas.Frente a este escenario, Lemon lanzó esta semana un esquema de comprobación en línea de los depósitos de sus usuarios y cuáles son los activos de la compañía que los respaldan, todo en vivo y chequeable a través de blockchain."Esto que pasó con FTX no puede pasar de nuevo. El mercado va a demandar plataformas transparentes, que tengan garantías de solvencia. Por eso creo que a pesar de toda esta crisis, hay algo bueno. Tenemos que cuidar al usuario cripto retail de Argentina, que es uno de los lugares donde más adopción hay en el mundo", afirmó.Vale aclarar que luego de la caída de FTX se generó revuelo en las redes sociales, donde usuarios publicaron capturas de pantalla de los "términos y condiciones" de Lemon, en los que figuraba una exposición de fondos de usuarios a FTX.Sobre este punto, Cavazzoli reconoció que una parte menor de los fondos de la empresa estaban depositados en la plataforma, pero que lograron retirarlos a principios de mes, antes de que FTX pausara los retiros.Para evitar nuevos conflictos de este tipo, Lemon anunció la adopción de un sistema de protocolos DeFi y a elección por el usuario.Esto es, que será el usuario el que elija en qué fondo invertir su dinero y, en todos los casos, se tratará de opciones descentralizadas y transparentes, con un funcionamiento a través de contratos inteligentes.El despido de empleados en Lemon se suma a una tendencia de empresas del sector este año.En mayo, la empresa mexicana Bitso anunció el despido de 80 empleados sobre un total de 600 que tiene en 35 países, mientras que la argentina Buenbit anunció la cesantía de cerca del 50% de su plantilla, ambos esgrimiendo como motivo la dificulta de acceder a un nuevo contexto de financiamiento.