¿Por qué se culpa a las mujeres por el desempeño de los hombres?

Sin ni siquiera estar en el estadio de Doha, Tini fue señalada por la performance de Rodrigo De Paul / Foto IG

De Paul antes y después de Tini pic.twitter.com/F7tGGcIqMS — El Romano Del FCB (@ElRomanoDelFCB) November 22, 2022

De Paul

con Cami Homs / con Tini pic.twitter.com/fyPd0JBpge — christian (@christi87579635) November 22, 2022

Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu Twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes Se que tu profesión es hacer humor pero hubiese sido prudente evitar generalizar el Bullying — alejandro stoessel (@alestoeessel) November 23, 2022

Acá está el problema de De Paul pic.twitter.com/rGcuVWJXgR — 𝙢𝙖𝙪𝙧𝙤 (@93juanfer) November 22, 2022

Las redes sociales y los 'haters'

TUITS QUE AGREDEN A TINI

Tini destruyó a De Paul, la scaloneta, y la ilusión de toda Argentina pic.twitter.com/2PC9w7LrVw — . (@Scas124) November 22, 2022

TUITS EN APOYO A TINI

Aparte recuerden que es un ser humano y que todos sentimos aunque nos hagamos los fuertes, así que tomen conciencia que con esos malos comentarios no se juega! — Yei (@YeiYeiYeiT) November 22, 2022

Apuntar a las mujeres no es un fenómeno actual Desde Yoko Ono hasta Tini, y muchos casos en el medio, son solo algunos de los tantos ejemplos de cómo siempre a lo largo de la historia y en diferentes rincones del planeta las mujeres han sido agredidas por un accionar errado -o humano- de los hombres.



A Yoko Ono se la considera como el factor que rompió a “The Beatles”, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos de la música occidental. Por ese motivo o, más bien, teoría, se la descalifica y se la ‘odia’ a la artista en vez de poner el foco en los integrantes de la ex banda de rock de Liverpool.



En el Mundial de Sudáfrica (2010) el futbolista español Gerard Piqué conoció a la estrella colombiana internacional Shakira, con quien comenzaron una relación sexo-afectiva y, eventualmente, formaron una familia. Shakira participó de la apertura de esa Copa del Mundo con el icónico "Waka Waka". Tiempo después, Piqué fue criticado por su mal desempeño deportivo, al decir que estaba demasiado distraído por culpa de la colombiana.



Nuevamente, el ojo de la tormenta puesto en la mujer y cómo puede afectar para bien o para mal, la vida laboral del hombre que tiene a su lado.



El Mundial de Qatar 2022 es el monotema en las redes sociales, los medios de comunicación y las charlas de café, pero no todo es fútbol en estas conversaciones.Tras la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, las críticas a la Scaloneta abundaron y, más aún, por el desempeño de Rodrigo de Paul, que no fue el mejor de los últimos tiempos, según los especialistas deportivos. La performance del volante argentino fue reprobada y apuntaron a su actual novia, la cantante y actriz Tini Stoessel como la culpable, quien ni siquiera estaba en la cancha de Doha. La pregunta para reflexionar seríaFrente a estas acusaciones supersticiosas y misóginas, la ex pareja de De Paul y madre de sus hijos Francesca y Bautista,diciendo que “la gente es mala” y “pobre chica”. Homs agregó: “Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal”.e imágenes invadieron las redes de la semana tras el partido de la Selección Nacional, muchos en referencia a que De Paul no está concentrado y que tiene la cabeza en la ‘Triple T’ -canción de Stoessel-. La mayoría de los tuits describen lade De Paul al estar con Tini y que, de alguna manera, el romance lo distrae del juego, perpetuando un discurso de violencia., tampoco se quedó callado al tuitear “por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen ‘Triple T’ y pónganle unos de verdad”. El ilustrador hizo referencia al ‘TTT’ que se leía en las zapatillas del futbolista, en alusión a uno de los últimos éxitos de su novia Tini.: “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu tuit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos como yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”. Es una lástima pero el hecho de que un hombre ‘salga a defender a una mujer’ o, al menos, a solidarizarse con ella, en general, es más legitimado que la propia persona que está siendo agredida se defienda o que otra mujer salga en su defensa".Twitter es por excelencia la red social en donde abundan los ‘haters’- odiadores-. No solo es machismo y críticas gratis sino que este fenómeno es típico en redes desde hace un tiempo en el que eles protagonista de estos espacios de socialización; más aún cuando frente a la desilusión y la frustración de ver perder a la Selección la empatía pareciera perderse y es más fácil apuntar a cualquiera con tal de encontrar culpables.A raíz del señalamiento hacia Tini, también surgió la reflexión sobrey hasta qué punto un comentario es gracioso y en qué momento se transforma en ofensivo y violento. Que alguien se sienta agredido ya es punto de inflexión suficiente para que una ola de tuits no sean considerados humorísticos.No solo apuntaron contra Tini sino quee hicieron, entre otras agresiones:-“Tini te odio qué le hiciste a mi De Paul”-“La Triple T son los tres tiros que le van a meter a De Paul por culpa de Tini”-“En Telefé le preguntaron a un pibe saliendo del estadio ‘si fueras Scaloni, ¿qué cambios harías?’ ‘Lo saco a De Paul y lo mando a un concierto de Tini””-“QUÉ LE HICISTE A DE PAUL TINI, HAY QUE HACERTE JUICIO POR TRAICIÓN A LA PATRIA”-"TINI TE VAMO A IR A BUSKAR ENTRE TODA Y TE VAMO A BOLETIA LOKA MIRA LO KE HICISTE TODA LA BRONKA TENGO ENCIMA WACHA KE KARAJO ESTA PASANDO KON LA SELESION ENCIMA MADRUGANDO AL PEDO KOMO UNA RE PELOTUDA VOY A PRENDE FUEGO TODO. BESOS ROSA".-“Tini destruyó a De Paul, la scaloneta, y la ilusión de toda Argentina”Por otro lado, muchos usuarios salieron a manifestar la ‘ridiculez’ de culpar a Tini por el juego de su novio y brindarle apoyo a la artista:-“Ya están cancelando a Tini por cómo jugó De Paul, por favor vayan a terapia como si ella tuviera la culpa diosss”-“Decir que De Paul jugó mal por culpa de Tini es como decir que si ella llegara a desafinar o pegarse un palo en algún show sea culpa del novio jskdk la misoginia en persona”-“Los tt son tres mujeres: Tini, Camina Homs y Nati Jota. Los que juegan, once varones. VAMOS VIEJO, QUE NO SE NOTE TANTO ESA MISOGINIA”-“El acoso a Tini recibido ayer en esta y todas las plataformas hasta por personas públicas, es un hecho que no se puede ni debe volver a repetir, no es justo para ella ni su familia que todo el mundial se digan cosas de esta magnitud. Dejen de culpar a otras personas por el desempeño de 11 jugadores”-“Si una canción de Tini le va mal hay que culpar al novio??? avisen”-“La gente dice que no es hate a Tini, que solo es en tipo meme, pero le dicen anorexica que se muera que la odian, que quieren que su cabeza esté colgada en el obelisco, WTF si eso es en plan de meme, que sera que la odien de verdad, todo bien en sus casa?”¿Será que es más fácil odiar a las mujeres que a los hombres? ¿Por qué? ¿Será la norma? ¿Será a lo que estamos acostumbrados? Quizás sea hora de dar un volantazo y tomar conciencia, con perspectiva de género, para dejar de señalar a cualquiera solo por su condición de ser mujer o miembro de la comunidad LGBTIQ+.