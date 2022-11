La Legislatura rionegrina aprobó por mayoría reformas en el Código Electoral

Foto: Marcelo Ochoa

La postura de los diferentes bloques

La Legislatura de Río Negro sancionó por mayoría la modificación del Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia, ley que inicialmente había sido votada el pasado 20 de octubre y establece el desdoblamiento de las elecciones locales y nacionales, informaron fuentes legislativas., establece que las elecciones provinciales "deberán llevarse adelante entre los meses de marzo y octubre, del año del vencimiento de los mandatos".Además, no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, "a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios", explicaron las fuentes.y desarrollar actividad plena en ese ámbito.La presentación del proyecto estuvo a cargo del presidente de la bancada del Frente Renovador, Nicolás Rochas, quien expresó que "se buscan fomentar los principios básicos del federalismo, de la autonomía" y "además proponerle al Poder Ejecutivo la posibilidad de llamar a elecciones con una fecha que podría estar más separada de las elecciones nacionales".Desde el bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Belloso, apoyó el cambio y dijo que "estamos de acuerdo con el proyecto y vemos con satisfacción que se tuvieron en cuenta algunas modificaciones que se aportaron después de haberlo tratado en primera vuelta".Por su parte, el legislador por Juntos por el Cambio, Juan Martin, justificó su voto negativo al calificar la reforma como "vergonzosa" y afirmó que se trata de "un cambio en las reglas de juego que solamente beneficia al oficialismo".La presidenta de la bancada del Frente de Todos, María Eugenia Martini, por su parte, afirmó que los cambios "son permanentes intentos de correr el arco"., advirtió.La legisladora agregó que "no alcanzamos a ver cómo ni por qué estos cambios beneficiarían a los rionegrinos en el ejercicio democrático elemental de elegir a sus representantes, la ley electoral rionegrina funciona y no requería ninguna actualización urgente".La ley aprobada también establece límites a los gastos de campaña y determina el diseño de las boletas en cuanto a su papel y e impresiones.Las agrupaciones políticas podrán efectuar acuerdos de adhesión de boletas en todos aquellos tramos donde no tengan candidatos propios oficializados. Se podrán concretar acuerdos de adhesión con más de una agrupación.Otro tramo de las modificaciones manifiesta que las agrupaciones políticas habilitarán un sitio web oficial en el que deben publicar las oficializaciones de las listas de candidatos/as, entre otros datos.