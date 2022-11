Recalde criticó a la Corte por "meterse" en las decisiones del Senado sobre el Consejo de la Magistratura

Recalde criticó a la Corte por "meterse" en decisiones del Senado sobre Consejo de la Magistratura VER VIDEO

Héctor Recalde, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura,en lo relativo a la designación de los integrantes del órgano que designa a los jueces, y consideró que las sesiones de esa entidad "deberían ser públicas y trasmitirse por la Televisión Pública"."No puede la Corte meterse en las incumbencias del Senado", sentenció Recalde en declaraciones a Télam, donde además planteó que "si la Cámara Alta decide que tiene que ser (Martín) Doñate el representante, habrá que incorporar al legislador que fue designado el Senado"."La Corte cree que está por encima del Poder Legislativo cuando le dice al Senado como tiene que actuar. AhíSobre la jura parcial de los nuevos miembros del Consejo en donde no estuvieron presentes el martes pasado los representantes del Legislativo, señaló que "fue algo que se hizo para avanzar mientras se resuelve ese tema, ya que el Consejo debe sesionar".en la instancia encargada de designar y remover a los magistrados federales."El Consejo tiene domicilio en ciudad de Buenos Aires, pero no puede sesionar solo en la Ciudad. La idea es que sesione en distintas regiones del país para que haya participación federal".Tambiénporque es gratuito y se ve en todo el país"."La información es un derecho del pueblo y nada mejor de que el pueblo esté informado así que se debería brindar mayor información sobre los actos del Consejo", agregó.Entre las críticas al máximo tribunal, consideró que "hay inestabilidad institucional por algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"."La Corte es suprema cuando hablamos de la organización del Poder Judicial, pero en nuestro sistema republicano tenemos tres poderes y ninguno es más que el otro. Ojalá se apruebe por parte de Diputados de la media sanción que viene del Senado para ampliar el tribunal a 15 miembros. Hoy son cuatro, no hay integración femenina ni federal y no se cubren todas las ramas del derecho", apuntó.