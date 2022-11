Diputados repudiaron los "insultos" de Espert a Hebe de Bonafini

Foto: Raúl Ferrari.

Las afirmaciones de Espert provocaron reacciones de los diputados del FdT

Hay algunos cobardes que nos quieren retrotraer al revanchismo a través del discurso de la descalificación y la negación. https://t.co/jXfDPHpTD4 — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) November 24, 2022

🤚🏽 El #NuncaMás fue un consenso social y nosotros en este recinto tenemos la obligación ética, política y moral de sostenerlo. Porque yo sí estoy convencida de que este Bloque no permitirá que nunca más pase.@Diputados_Todos @DiputadosARhttps://t.co/i2mRQjO1mn — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) November 24, 2022

Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) repudiaron este jueves las afirmaciones del diputado de Avanza Libertad,, quienen el recinto de la Cámara baja, Hebe de Bonafini, recientemente fallecida.En el marco del homenaje que rindió a Bonafini la Cámara baja, Espert -que pidió en Labor Parlamentaria participar de ese homenaje- afirmó que "la muerte de ningún ser humano puede festejarse", expresó sus condolencias a sus familiares, pero añadió: "Nos encontramos aquí representantes del pueblo, que dijeron que fue una suerte de prócer de los derechos humanos y".Espert agregó que: "Murió Néstor, murió Hebe, se está cerrando otro de los períodos oscuros de la Argentina marcado por el robo, la mentira y la pobreza.".Las afirmaciones de Espert provocaronde los diputados del FdT y varias cuestiones de privilegio, entre ellos la presentada en el recinto por el jefe de la bancada oficialista,"No puede utilizar el tiempo de los homenajes para hablar en contra de la persona por la que se está haciendo un homenaje. No pasó nunca esto. Lo que hizo traiciona acuerdos de Labor.", concluyó el jefe de la bancada del FdT.Más tarde, al hacer uso de la palabra en el recinto en el marco de las cuestiones de privilegio, el diputado nacional del FdT,, sostuvo que "hay diversas formas de cobardía y una de ellas es, como se dice vulgarmente, venir con el cuchillo debajo del poncho", y rechazó "tratar de aprovechar una circunstancia como significa"."Esa cobardía se extiende a quienes,, descalifican a las personas, en este caso Hebe de Bonafini, que ha sido", aseveró Moreau, al hacer referencia a la ausencia de Espert que no se encontraba en el recinto.La diputada del FdT,, en tanto, cuestionó a Espert y dijo que "usó una banca de la democracia para celebrar la muerte y dijo se está cerrando un ciclo pero yo le digo que hay peronismo y kirchnerismo para rato y nosotros no nos vamos a ir".Por su parte, el diputado del FdT por Chaco,, rechazó los dichos de Espert y calificó de "cobarde, rata y mal nacido" al legislador de Avanza Libertad, al afirmar: "Ojalá cada uno de los argentinos podamos comenzar a desenmascarar a estos personajes".