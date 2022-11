De la conquista de los derechos de las mujeres a la represión en Irán

La campaña.



¿Sabías que 1 de cada 3 niñas y mujeres han experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual, mientras que cada 11 minutos una de ellas es asesinada? A esto le sumó otro dato: por lo general, las violencias no se denuncian debido a la estigmatización, la impunidad o el temor a enfrentarse a más hostilidad.A pesar de los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres en distintas partes del mundo, somos nosotras -y en particular las niñas y adolescentes- las que lideramos la lucha para erradicar la violencia de género. Gracias a la organización y movilización de millones se han conquistado numerosos derechos y se han logrado cambios drásticos en las leyes, políticas y prácticas.Sin embargo, en muchas partes del mundo, las personas que defienden los derechos de las mujeres y los movimientos feministas se enfrentan a estructuras de poder y movimientos anti-derechos que ven la igualdad de género como una amenaza. En algunos países, los históricos logros de las mujeres están siendo revertidos o ignorados, mientras que, en otros, como en Irán, su lucha está siendo directamente reprimida con violencia.Mahsa Amini era una joven iraní de 22 años. Fue asesinada luego de ser detenida por la "policía de la moral", por "no cumplir con las leyes de uso obligatorio del velo". Su homicidio fue tan brutal que convocó protestas en todo el país lo cual desató la ira del gobierno iraní que, desde entonces, opta por más violencia y represión.Desde Amnistía Internacional ya hemos registrado 305 muertes a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, entre ellas 41 niños y niñas. El desprecio de las autoridades por la vida humana, quienes incluso han recurrido a la pena de muerte como herramienta de intimidación y represión política, está expuesto ante los ojos del mundo.Hace más de 60 años, la ONU declaró el 25 de noviembre como un día para visibilizar, reflexionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Frente a este contexto, desde Amnistía Internacional lanzamos, en Buenos Aires, la campaña "La silueta del crimen" . Nuestro objetivo es difundir la realidad de las iraníes. Por eso, empapelamos las calles e inundamos nuestras redes con la figura que comúnmente se utiliza para dejar el contorno del cuerpo de una persona dibujado en el piso tras un crimen. Pero, en este caso, la silueta ilustra a una mujer con el pelo suelto ya que, en ese país, se puede perder la vida por salir a la calle sin que el velo lo cubra. El caso de Mahsa es tan solo uno de tantos otros.Decenas de miles de mujeres y niñas en Irán son sistemática y aleatoriamente interceptadas en la calle por la "policía de la moral", que las insulta, amenaza y les ordena cubrirse algún mechón de pelo con el velo o retirarse el maquillaje. También son agredidas físicamente. Estos actos constituyen tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, absolutamente prohibidos por el derecho internacional.La coacción por parte de agentes estatales o no estatales para garantizar que se cumplan las normas particulares de vestir, viola el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y a la libertad de religión o creencia. Todas debemos ser libres de decidir si queremos o no llevar determinados símbolos y prendas en función de nuestras creencias religiosas, costumbres culturales, identidad o por cualquier otra razón.Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tienen la oportunidad de amplificar las voces de quienes arriesgan su vida para reclamar por sus derechos.Y vos, que ahora estás leyendo esta columna también tenés la posibilidad de lograr un cambio. A través de nuestra campaña podés ingresar a la web en Amnistía Internacional Argentina o directamente a este link y firmar el petitorio en contra de la violencia contra las mujeres en Irán. Tu firma se suma así a miles de voces que nos permiten llegar con un mensaje más fuerte y poderoso a la comunidad internacional para exigir a las autoridades iraníes el fin de la impunidad y de la represión.Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.