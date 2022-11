Venden en la calle camisetas de Maradona y de Messi para costearse los gastos en Qatar

#TélamEnQatar



Un grupo de argentinos llegó a Doha con la premisa de poder vivir la fiesta del fútbol. Pero vinieron con lo justo y decidieron vender camisetas de la selección argentina para costear sus gastos en la fiesta del fútbol mundial. Y de paso, vestir de celeste y blanco a hinchas extranjeros.Maximiliano Jaime y Renzo Bordón son de esos argentinos que arribaron desde San Rafael en búsqueda de vivir el sueño mundialista. Con, exhibían las casacas de “Pelusa” y de “Leo”. en el mercado antiguo de Souq Waqif."Trajimos camisetas de Diego y Leo y lo hacemos justamente para sustentarnos y desde hace tiempo que venimos juntando dinero para estar en Qatar., aseguró el sanrafaelino en declaraciones a Télam.Jaime, su coterráneo, valoró el esfuerzo y remarcó la alegría que cuenta por estar en el Mundial.También bancamos a la selección argentina"."La gente que es extranjera se acerca. La mayoría es de Arabia Saudita, de la India, daneses... Todos en busca de la camiseta de Maradona, Messi y también están hinchando con nosotros”, dijo sobre la devolución de la gente.Bordón confesó que temía que no estuviese permitida la venta en las calles, aunque era la salida con la que contaban para aportar a su economía en Qatar, donde los precios no son económicos.Jaime ya palpita el duelo entre Argentina y México de este sábado, el partido que puede comenzar a definir posiciones y clasificados a la segunda fase de la Copa del Mundo., consideró.“Tenemos cuidado con las camisetas, no sabemos si estaba permitido y el modo de pensar de la gente. Pero lo hacemos para sobrevivir”, cerró.