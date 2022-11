El entrenador de Uruguay se fue conforme con el empate

Foto: Maximiliano Luna

El entrenador de Uruguay,, se mostró este jueves conforme con el empate sin goles en el debut mundialista ante Corea del Sur y valoró el partido del experimentado defensor y capitán, Diego Godín, quien llegaba con poca continuidad en Vélez Sarsfield por una lesión crónica en la rodilla.Luego del 0-0 de la primera fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022 en el estadio Education City, el "Tornado" destacó la labor de la defensa y principalmente de Godín , quien protagonizó uno de los tiros en los palos con un cabezazo en el primer tiempo."El trabajo de la defensa fue muy bueno. Nosotros vemos el nivel del día a día y creímos que lo podían hacer de gran forma. Incluso aportaron en ataque como lo hizo Godín", señaló Alonso luego de su estreno mundialista como entrenador de la "Celeste".Alonso expresó estar "contento" con lo que hizo su equipo durante el "disputado" partido contra los asiáticos que marcó el inicio de la actividad de la zona que completan Portugal y Ghana,"En el segundo tiempo fuimos más protagonistas pero nos faltó soltura y generación en ataque. En líneas generales, el equipo compitió bien, me gustaron varias cosas.", vaticinó.Por último, Alonso fue consultado por la situación del defensor Ronald Araujo, quien se quedó afuera de la convocatoria porque todavía no tiene alta médica y habría recibido una comunicación de Barcelona para ser desafectado, según medios españoles."Voy a contestar que no recibimos ninguna comunicación de Barcelona. Tenemos buen diálogo con ellos y el jugador sigue en evolución", cerró.