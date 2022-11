"No tuve la suerte de otras veces", se lamentó Valverde sobre su tiro en el palo

El mediocampista del seleccionado de Uruguay Federico Valverde lamentó este jueves no haber tenido "la suerte de otras veces" en el disparo que se estrelló en el palo del arco coreano y l o privó de la victoria sobre el final en la presentación en el Mundial de Qatar 2022.La estrella de Real Madrid admitió que cumplió "un sueño" al debutar con la camiseta "Celeste" en la Copa del Mundo pero lamentó no haber tenido "suerte" en el remate que pegó en el vértice del ángulo derecho a los 44 minutos del segundo tiempo., expresó Valverde, quien asistió a la conferencia de prensa en el estadio Education City por haber sido elegido la figura del partido."Disfruté bastante pero debo admitir que pasé nervios en la previa al partido. Al final fue una linda experiencia y estoy feliz", agregó el "Pajarito", de 24 años.En su análisis del partido, Valverde hizo autocrítica y se culpó por no haber podido llevar la pelota a los atacantes con más claridad pero también destacó la buena presión de Corea del Sur.. Es normal porque es un debut y al estar ansiosos por la victoria nos quedamos sin paciencia pero estoy orgulloso del equipo", completó Valverde.