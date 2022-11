Ficciones y documentales sobre Harvey Weinstein y el fin de la impunidad

"Ella dijo", el estreno de esta semana.

"La asistente", la historia del abuso de poder.

"Untouchable", en clave de documental.

, sentencia que en junio último fue ratificada por una cámara de apelaciones de Nueva York. Además, por estos días se le sigue un segundo juicio, esta vez en los tribunales de Los Angeles, por otros cinco casos de abusos. Hoy, el ya septuagenario productor de cine parece haber caído en desgracia, pero hasta no hace mucho (especialmente durante las décadas de 1990 y 2000) fue uno de los ejecutivos más poderosos del cine estadounidense con sus compañías Miramax y The Weinstein Company., aprovechaba su poder para cometer todo tipo de excesos contra decenas de mujeres.Durante años logró -mediante coerción, la vista gorda judicial y acuerdos privados negociados por sus abogados que le costaron varios millones de dólares en compensaciones- mantener todos esos abusos bastante silenciados (aunque era un secreto a voces en la industria) hasta que en octubre de 2017 el diario The New York Times y la revista The New Yorker (con el liderazgo de Ronan Farrow) publicaronuna conducta depredadora y complicidades de todo tipo para tapar cualquier posible escándalo público.Esta semana se estrenó en los cines de la Argentina (y de casi todo el mundo)película dirigida por la alemana Maria Schrader (una reconocida actriz que está desarrollando una elogiada carrera como realizadora con films como “La jirafa”, “Love Life”, “Stefan Zweig: Adiós a Europa” y “El hombre perfecto”) que reconstruye de forma minuciosa y por momentos fascinante la investigación periodística de The New York Times que terminó con la larga impunidad de Harvey Weinstein yA partir de un guion de la prestigiosa Rebecca Lenkiewicz (“Ida”, “Desobediencia”), que a su vez se basó en la investigación concretada por tres reporteras de The New York Times, Rebecca Corbett, Jodi Kantor y Megan Twohey (las dos últimas publicaron en 2019 el libro también titulado “Ella dijo”),. El film cuenta con otras también notables actrices (Jennifer Ehle o la inglesa Samanatha Morton), pero quizás lo más fuerte sea la presencia de Ashley Judd haciendo de ella misma, ya que fue una de las tantas víctimas de Weinstein y una de las primeras en animarse a denunciarlo públicamente.De todas formas, “Ella dijo” no es la primera producción dedicada al caso Weinstein., ópera prima escrita y dirigida por la hasta entonces documentalista australiana Kitty Green disponible en varias plataformas de streaming como Amazon Prime Video y HBO Max que está narrada desde el punto de vista de Jane (Julia Garner, la Ruth de la serie “Ozark”), una joven que ingresa a una importante productora para hacer -siempre con esmero- un poco de todo en la oficina de su tiránico jefe: desde lavar los platos hasta hacer fotocopias, pasando por organizar viajes y hospedajes o asegurar que todos tengan la comida y la bebida que desean.Con suma austeridad, contención y falta de demagogia y grandilocuencia, “La asistente” logra un efecto por momentos más impactante que si hubiese apelado a la denuncia obvia y subrayada. Es cierto que no se lo ve ni se lo nombra a Harvey Weinstein,Lo que sí se expone en toda su dimensión en el film es el machismo imperante y el fuerte grado de manipulación (dominación) sobre las mujeres en el corazón de la industria del cine.Y donde sí se nombra con todas las letras a Harvey Weinstein es en otra producción de 2019 comodocumental de Ursula Macfarlane producido por la BBC británica (también difundido por Hulu) que en 98 minutosEste trabajo narra el surgimiento, apogeo y derrumbe de este hombre para el que ningún premio, ninguna ganancia económica, ningún reconocimiento público y -sobre todo- ninguna satisfacción sexual era suficiente. Siempre iba por más; jamás aceptaba un no, se creía el dueño del mundo, el rey de Hollywood y -lo peor- es que muchos le seguían el juego.“Intocable” tiene decenas de testimonios de mujeres (desde Rosanna Arquette hasta Paz de la Huerta, pasando por Erika Rosenbaum) que sufrieron abusos por parte de Weinstein y, a partir de ellos, hace una reconstrucción de su metodología (mentiras, manipulaciones, engaños, dádivas, extorsiones, amenazas) para satisfacer siempre sus más bajos instintos.