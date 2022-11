Diputados franceses dieron el primer paso para inscribir el derecho al aborto en la Constitución

El aborto está despenalizado en Francia desde la Ley Veil, aprobada en 1975 / Foto oficial de la Asamblea Nacional, Palacio Bourbon

Los diputados franceses aprobaron este jueves inscribir al aborto en la Constitución del país, el primer paso de una iniciativa lanzada por la izquierda y el oficialismo, en respuesta a los retrocesos registrados en Estados Unidos y algunos países europeos.Por, la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento de Francia, aprobó una propuesta que ahora debe lograr el visto bueno del Senado y de los franceses en referendo para entrar en vigor., la diputada del partido de izquierda Francia Insumisa (LFI), Mathilde Panot, quien no obstante llamó al Gobierno a presentar su propio proyecto de ley para agilizar el trámite, ya que permitiría saltar el referendo.El debate llegó luego de una serie de leyes restrictivas del aborto en varios países del este de Europa, como Hungría y Polonia, y en Estados Unidos, donde tras décadas de estar consagrado a nivel federal, la Corte Suprema anuló en junio el fallo Roe vs. Wade y dejó la decisión en manos de cada estado., pero ahora la intención de los legisladores es ir más lejos, a la vista de lo que ocurre en otros países, donde este derecho corre el riesgo de eliminarse."Introducir el derecho a la anticoncepción y el aborto en nuestra Constitución es alejar el miedo que nos invade cuando los derechos de las mujeres son atacados en otros lugares", dijo este jueves en el debate Panot."El Gobierno es favorable a la inscripción del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", aseguró por su parte el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, para quien "ninguna democracia, incluso la más grande de todas, está a salvo" de un retroceso.Francia Insumirsa quería inscribir en la Constitución el texto: "Nadie puede vulnerar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a la anticoncepción. La ley garantiza el acceso libre y efectivo a estos derechos a cualquier persona que lo solicite".El ministro había advertido, no obstante, que esa propuesta tenía pocas posibilidades de prosperar en el Senado -que rechazó un texto similar en octubre- y llamó a concentrarse en el aborto, retirando la mención a los anticonceptivos.Durante el debate, el oficialismo y la izquierda acordaron entonces cambiar la formulación: "La ley garantiza la efectividad y la igualdad en el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", reza la propuesta enmendada, informó la agencia de noticias AFP., entre ellos los del partido del presidente Emmanuel Macron, que habían presentado su propia propuesta, pero finalmente apoyaron la de la izquierda.La sorpresa vino de la mano del sector de ultraderecha francesa liderado por Marine Le Pen, en cuyo partido Agrupación Nacional, coexisten tendencias muy heterogéneas.Le Pen decidió apoyar el texto, aunque exigió que se detalle el plazo de las 14 semanas actuales, ya que en la propuesta de ley se deja la puerta abierta a que se amplíe.Los diputados del partido conservador Los Republicanos, que controlan el Senado, consideraron por su parte que el derecho al aborto no está amenazado en Francia.