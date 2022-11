Matthaus y Schweinsteiger coincidieron: "Hay que ganarle a España"

El desánimo de Goretzka tras la caída en el debut. / Foto: AFP.

Los exfutbolistas Lottar Matthaus y Bastian Schweinsteiger coincidieron este jueves en que Alemania estará "obligada a ganarle a España" en el partido de la segunda fecha del grupo E, que se jugará este domingo en el Mundial de Qatar, tras el debut con derrota frente a Japón., confesó Mattaus, campeón del mundo en Italia 1990, al diario alemán 'Bild'."Si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima. Con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar", continuó el alemán que jugó cinco ediciones mundialistas.Por su parte, Bastian Schweinsteiger analizó la caída en una nota con el diario 'Das Erste' y comentó:"Tuvimos oportunidades, pero no conseguimos el 2-0. No encontramos respuesta a las transiciones rápidas de Japón en el tramo final del partido", sugirió Schweinsteiger, campeón mundial en Brasil 2014, al igual que Matthaus en el 90, frente a la Argentina.Alemania viene de quedar afuera en fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018 y este domingo, desde las 16 de Argentina, se jugará su chance contra España, que en su presentación aplastó 7-0 a Costa Rica.