Para el goleador de la última victoria mexicana, "La obligación la tiene Argentina"

El, autor del gol en la última victoria mexicana ante la selección de fútbol de la Argentina en la Copa América de Perú 2004, subrayó que, en la previa del partido del sábado por el Grupo C del Mundial de Qatar."Por la historia el favorito es Argentina, que tiene toda la responsabilidad de ganar a causa del resultado anterior. México le planteará un partido intenso y creo que habrá mucha presión porque ambos están obligados a sumar los tres puntos", aseguró Morales en una entrevista con el diario AS de México.El exmarcador lateral recordó el gol convertido ante la Argentina en 2004 en la Copa América de Perú ganada por Brasil en definición por penales (4-2) tras igualar (2-2) en la final contra de el equipo albiceleste que dirigía Marcelo Bielsa."Es un recuerdo imborrable el de aquél gol de tiro libre porque no fue un gol personal; fue el de todo un equipo, de todos lo mexicanos", subrayó el exfutbolista, de 47 años y de destacada carrera en Las Chivas de Guadalajara.En cuanto al choque decisivo ante la selección de Lionel Scaloni, Morales explicó que "habrá que estar atentos en defensa y evitar los mano a mano con los jugadores argentinos como (Lionel) Messi o (Angel) Di María porque todo el mundo sabe lo peligrosos que son".Por último, el exfutbolista de la selección mexicana manifestó su "esperanza" de que "siempre hay una primera vez", al referirse a un triunfo de los aztecas el próximo sábado ante la selección argentina a la que nunca pudieron vencer en una Copa del Mundo.