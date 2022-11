Nuevas denuncias por maltrato laboral contra el viceprimer ministro británico

Raab, de 48 años, amedrentó a varios funcionarios que ahora temen volver a trabajar con él.

Angustia entre los funcionarios

La ministra del Interior, Suella Braverman, renunció al mismo cargo que Raab por violar las normas en el uso de su correo electrónico.

Advertencias al viceprimer ministro

El ministro de Justicia y viceprimer ministro del Reino Unido,informó este jueves la BBC.La cadena de noticias pública británica dijo que varios exsecretarios privados y otros altos funcionarios que trabajan más de cerca y a diario con los ministrosLa semana pasada,sobre su conducta hacia sus subalternos a raíz de dos denuncias anteriores.Según una carta que Raab publicó en redes sociales, l, durante el Gobierno del ex premier Boris Johnson.Personal del ministerio dijo a medios británicos, de 48 años, porque implementó una “cultura del miedo” y porque es un hombre “maleducado y agresivo”.Su nombramiento fue tambiénalgunos de los cuales estaban considerando dimitir.Días atrás, algunos de ellos relataron al diario The Guardian un episodio en el queAhora hay un esfuerzo coordinado por parte de los ex secretarios privados del viceprimer ministro, dijo BBC.Raabacusado de hostigar a otros funcionarios bajo su cargo.A principios de este mes,después de denuncias de intimidación en su contra por parte de un funcionario con el que trabajó en su etapa como ministro de Defensa, entre 2017-2019.Fuentes dijeron también a BBC que, incluyendo una en 2021.Los funcionariospara que no use su correo electrónico de esta manera, dijo una fuente no identificada citada por BBC.Raab, sin embargo, cree queque permite hacerlo en algunas circunstancias.Un amigo de Raab dijo que lo había usado en ocasionesDurante el breve Gobierno de la expremier, Liz Truss,para compartir documentos oficiales.Braverman, quien desde entonces ha sido reelegida para el cargo, aseguró que esto no debería hacerseLa decisión final sobre si el ministro violó el código ministerialdijeron voceros de Downing Street, la residencia de Shunak.