La mitad de las bonaerenses estuvieron o están en situaciones de violencia

La mitad de las bonaerenses que participaron de una encuesta oficial dijeron que atravesaron o atraviesan episodios de violencia doméstica, relevamiento que permitirá "evaluar el estado de situación", pero sobre todo, considerar si se está "en el camino correcto respecto a los planes, proyectos y programas", destacó Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial.El dato surge de la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres realizada en 12 jurisdicciones del país, de la que el miércoles se presentaron los datos desagregados de la provincia de Buenos Aires.El estudio identificó quedoméstica.La encuesta fue realizada en el contexto de la pandemia por Covid 19 y exploró cuatro tipos de violencia ejercida sobre mujeres bajo la modalidad de violencia doméstica: física, psicológica, sexual y económica/patrimonial por parte de una pareja actual o expareja en el marco de relaciones heterosexuales.También indagó sobre situaciones de abuso sexual cometido por varones emparentados o no a la mujer.Al analizar los datos por edad,, con índices de casi el 50%.Laes la que aparece en mayor proporción.En tanto, el 24,6% de las entrevistadas en el GBA y el 23,2% en el resto de la provincia sufrieron violencia física, incluyendo amenazas de golpe de puño, con cuchillos u otros objetos, hasta uso de armas de fuego.El 20% de las entrevistadas dijo haber atravesado violencia económica, patrimonial y sexual.Sobre abuso sexual, las estadísticas señalaron que el 18,7% de las mujeres compartió que alguna vez en su vida fue obligada a realizar algún acto sexual como desvestirse, tocarse o dejarse tocar.Más del 50% de las participantes solicitó ayuda a sus relaciones cercanas.Un promedio que ronda el 20%, acudió a una comisaría (de seguridad o de la mujer).Dentro de ese grupo, el 69,9% indicó que el acceso resultó fácil, un 25,5% que se burlaron de ella y un 55,7% que se sintió satisfecha.La encuesta es impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación y la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas con el apoyo de la Unión Europea, y "permite dimensionar y problematizar la violencia de género en los territorios", destacaron los organismos en un comunicado.Los datos fueron presentados en el marco de una Mesa de Trabajo interinstitucional integrada por representantes de los ministerios nacional, bonaerense y organismos de ONU.La Encuesta de Prevalencia de la Violencia "es un logro para el país. Argentina, hasta este momento, no contaba con datos de este tipo", resaltó Claudia Mojica, coordinadora Residente de ONU Argentina.En tanto, Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, valoró "el Programa Acompañar, que otorga un apoyo económico a mujeres en situación de violencia de género y el Acercar Derechos, que es una herramienta territorial para el abordaje integral de las violencias"."Sin embargo, esta dimensión estructural de la violencia requiere una profunda transformación social y cultural. Tenemos el desafío de seguir articulando esfuerzos entre los distintos niveles y poderes del Estado, y la sociedad", añadió.Por su parte, Estela Díaz dijo que "es necesario, junto a la ampliación de políticas públicas que se viene realizando en nación y provincia, contar con estadísticas que nos ayuden a ponderar su impacto"."Desde la provincia venimos haciendo estudios de violencia de género diferenciados y construyendo el primer sistema de indicadores con perspectiva de género. Todas estas herramientas son necesarias para evaluar el estado de situación, pero sobre todo para poder considerar si estamos en el camino correcto respecto a los planes, proyectos y programas", agregó.Los datos nacionales se presentaron en agosto último, revelando que casi el 50% de las argentinas atravesó o atraviesa situaciones de violencia, coincidiendo la cifra con los datos bonaerenses.Para llevar a cabo el estudio nacional se entrevistaron a 12.152 mujeres de 18 a 65 años de 26 localidades de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.Las cifras difundidas se basaron en una muestra de 2.218 mujeres (1.221 en municipios del Gran Buenos Aires y 997 de La Plata y Bahía Blanca).Los municipios relevados del Gran Buenos Aires fueron: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencia Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.