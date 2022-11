Scaloni, ante una práctica decisiva para perfilar el equipo que enfrentará a México

Lionel Scaloni analiza variantes en el equipo para el partido ante México. / Foto: Fernando Gens

Messi solo hará algunos movimientos

El seleccionado argentino tendrá una práctica decisiva para delinear el equipo titular que el próximo sábado jugará contra México por la segunda fecha del Grupo C con la obligación de ganar para no comprometer su estadía en el Mundial Qatar 2022., en el penúltimo día de trabajo antes del determinante duelo contra los mexicanos.El DT Lionel Scaloni tiene decidido realizar variantes en el equipo titular, que probará sobre el campo sin exigencias para evitar complicaciones físicas en el plantel.Después de la dura derrota con Arabia Saudita en el debut , los titulares cumplieron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto completó una serie de ejercicios con pelota en una de las canchas de la concentración argentina.Por la tarde, los futbolistas tuvieron un tiempo libre para recibir la visita de los familiares y amigos que viajaron a Qatar.Los futbolistas que acumularon mayor cantidad de minutos en el estreno volverán a ser cuidados ya que habitualmente los dolores y las fatigas suelen manifestarse en el segundo día después del partido.Esto quiere decir que el capitán Lionel Messi regulará las cargas y solo realizará algunos movimientos en la cancha como sucedió en la previa del debut mundialista.Por lo tanto, la atención del cuerpo técnico estará puesta en los jugadores que arrancaron el partido contra los saudíes en el banco de suplentes.y se estima que habrá, al menos, de dos a tres cambios para enfrentar al seleccionado mexicano que conduce el argentino Gerardo Martino.Los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico tienen una competencia muy pareja con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, respectivamente.Para el cuerpo técnico también resultará clave el informe médico de los futbolistas pero principalmente del marcador central Cristian Romero.El "Cuti" terminó con un golpe en el tobillo izquierdo, sintió la inactividad de casi un mes que arrastraba por una lesión muscular que sufrió en Tottenham y fue reemplazado por Lisandro Martínez.En el mediocampo se impone la otra variante ya que el equipo no tuvo el habitual circuito de pases. En este sentido, la estadística que preocupó al cuerpo técnico es que los futbolistas que más se pasaron la pelota en todo el partido fueron Romero y Nicolás Otamendi.Por lo tanto, las opciones de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez vuelven a surgir para ocupar el puesto de Alejandro "Papu" Gómez.Después de la práctica, la agenda del seleccionado continuará el viernes con la conferencia de prensa de Scaloni y un jugador a las 9.30 en el Centro de Medios de Doha y a las 12:00 se llevará a cabo el último entrenamiento en la Universidad de Qatar con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.Argentina enfrentará a México el sábado desde las 16.00 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Lusail.