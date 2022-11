Taiana destacó el rol de las FFAA para defender la soberanía y las "riquezas naturales"

El ministro de Defensa, Jorge Taiana cerró el cilco de conferencias CEEPADE (Foto Twitter: @JorgeTaiana)

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, señaló que el cambio climático "hy destacó el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) para "garantizar la integridad de la población y la soberanía de su sociedad", durante su disertación en la Universidad de la Defensa Nacional (Undef).Al encabezar el cierre del ciclo de Conferencias del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (Ceepade) "Manuel Belgrano", en el marco de la Semana de la Soberanía, Taiana aseguró que ""Hace que las riquezas naturales tomen una dimensión muy relevante y sean el objetivo de luchas, competencias y búsqueda de influencias", destacó y advirtió que "este cuadro general no parece resolverse en corto plazo ni pacíficamente", sino queEn ese sentido, señaló que ""En Argentina tenemos recursos que requieren de defensa nacional en condiciones de garantizar la integridad de la población, la soberanía de su sociedad, la libertad de sus miembros y la posibilidad de vivir con justicia y posibilidades de desarrollo", marcó.Durante elllamadoTaiana indicó que el país "tiene una estrategia defensiva,Además, afirmó queporque tiende a la amistad con países vecinos y aliados, y"Venimos de dHemos decidido ponerle fin con la(Fondo Nacional de la Defensa). Es una decisión de la sociedad argentina y del gobierno iniciar un, destacó.Y analizó que "este proceso se da una. Todo lo que se había avanzado en integración se retrocedió.", detalló."Si uno mira el mundo y ve cómo se acortan las cadenas de valor, y tratan de armar zonas de convivencia, debiéramos impulsar lo mismo", marcó y, en esa línea, señaló queAsimismo, aseguró que "eso también tiene que darse en la defensa, donde la experiencia de Unasur fue exitosa", pero advirtió que "no tiene que ser igual que la anterior, que tuvo mucho componente político, tiene que ser más balanceada, queY afirmó quedonde "emergen una serie de países con cierto peso relativo".Por ejemplo, "China empieza a tener portaaviones, que no tenía. Irán es una potencia regional", señaló., indicó y advirtió que "un mundo que tiene un enorme cambio tecnológico, una enorme modificación en la relación de fuerza entre países que no pareciera que fuera a detenerse, suma una serie de complejidades".Junto a, Taiana afirmó que "estamos poniendo esfuerzo en fortalecer la presencia argentina en la Antártida. En la mirada al Sur. Por eso avanzamos enpero también en la construcción de la base conjunta de Ushuaia, y además sumamos al Ejército en Tierra del Fuego con una unidad militar”, expresó.En su discurso, Taiana también sostuvo que hay unay detalló: “Nosotros podemos decir que este año no hubo ingresos en aguas de jurisdicción nacional, por eso es muy importante la acción del Comando Conjunto Marítimo”.Estuvieron presentes el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; el rector de la UNDEF, Jorge Battaglino; el subsecretario de Ciberdefensa, Oscar Niss; el director Nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, Juan Lopez Chorne; el diputado Nacional Alberto Asseff; el director de Fabricaciones Militares, Iván Durigón; el presidente del Instituto de Ayuda Financiera, Darío Díaz Pérez; la vicepresidenta del Directorio de la Casa de la Moneda, Marina Pecar; y el profesor Juan Tokatlian; entre otras autoridades civiles y militares.Participaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, teniente general Juan Martín Paleo; y los titulares de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac; de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; y del Ejército, general de División Olegario Pereda.