La historia del "MaytoDay" surcoreano llega al Parque de la Memoria

Una muestra sobre la resistencia popular.

Obras de ocho artistas argentinos y coreanos se expondrán en la muestraque se inaugurará el próximo 2 de diciembre en la Sala PAyS del Parque de la Memoria,, estableciendo un diálogo cultural que revisita historia y resistencias."¿De qué manera construir un lenguaje común entre dos países distantes como Argentina y la República de Corea? ¿Cuál es el estado actual de los valores democráticos y de los derechos humanos ante las amenazas que atentan contra su sostenibilidad?", apuntan desde el Parque de la Memoria.El viernes 2 de diciembre a las 18 se inaugurará la muestra, mientras que a las 19, y por única vez,, que se realizará en la explanada de la Sala PAyS, y a la que convoca a participar.Curada por los argentinos Sofía Dourron y Javier Villa, la muestra ya exhibida en el Asia Culture Center de Gwangju del país asiático es una de las cuatro que forman parte del programa internacional organizado en el marco del proyecto "MaytoDay", que conmemora la masacre de 1980, conocida como 18 de Mayo, que recuerda el levantamiento popular aplastado en dictadura por el ejército de Corea del Sur, que derivó unos años después en la apertura democrática del moderno país asiático fundado en 1948., son los artistas que "revisan activa y poéticamente desde películas militantes de finales de los 60, viejas canciones de protesta, técnicas artesanales degradadas, archivos abandonados y rituales chamánicos", informan.Con el tema inspirador de la historia de la resistencia civil de la ciudad, que ancla por demás la identidad de la Bienal de Gwangju, los artistas parten de las narrativas fundacionales de la resistencia y los repetitivos relatos neoliberales, contemplándose nuevos imaginarios políticos, destacan desde la Bienal.Los proyectos expuestos"Los artistas creen en el poder de la ficción para defender o revisar una ideología heredada y sus relatos -señalan desde el Parque de la Memoria-. Su objetivo es investigar el legado del 18 de Mayo en Corea y su relación con otros movimientos democráticos del mundo, con la participación del público".y la iteración Gwangju de MaytoDay reorganiza las muestras y sitúa las experiencias históricas y políticas de cada país en diálogo con la coreana, un mirar colectivo hacia atrás para mirar hacia adelante.Desde la clonación de árboles de palta que rodean el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires hasta la proyección de la película People, the Next People, que traza un hilo entre la persistente representación de rostros en el imaginario del Minjung Art como medio de resistencia contra el terrorismo de Estado y la explotación de la imagen del individuo a partir de la auto-exposición y la selfie.El proyecto curado por Sunjung Kim lleva por tema el "espíritu del 18 de mayo" es el central de la Bienal de Gwangju desde sus inicios en 1995."Mitos del futuro próximo", proyecto presentado por la Ciudad Metropolitana de Gwangju es organizado por la Bienal de esa ciudad y coproducida por el Parque de la Memoria, dependiente del Gobierno de la Ciudad, que contó con el apoyo del Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea.La exposición se enmarca en las actividades que celebran el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y la República de Corea.La muestra podrá visitarse, con entrada gratuita, en la Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre) del Parque de la Memoria, ubicado en avenida Costanera Norte Rafael Obligado 6745 (CABA), de martes a viernes de 11 a 17 y los fines de semana y feriados de 11 a 18, hasta el 5 de marzo próximo. Los interesados a participar de la performance deberán consultar al mail pentagonbuenosaires@gmail.com.