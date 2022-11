El Metrobus Alberdi-Directorio cosechó críticas de comerciantes y vecinos

Hoy en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de @LegisCABA tuvimos una reunión informativa donde vinieron funcionarios de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad a presentar el proyecto del Metrobús Alberdi - Directorio. pic.twitter.com/M0iwcjg2Uh — Natalia Fidel (@nataliafidel) November 23, 2022

Vecinos y comerciantes de los barrios demanifestaron este miércoles, en la, la negativa al nuevo Metrobus proyectado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las avenidas Alberdi y Directorio para el transporte público, al considerar a la obra de "innecesaria"., directora de Diseño e Implementación del Gobierno porteño, explicó que será un Metrobus de mano única que tendrá una extensión de 5,8 kilómetros e irá en sentido General Paz por Alberdi y hacia el centro por Directorio y sostuvo que la meta será "mejorar los tiempos de viaje del transporte público.A diferencia de otros carriles exclusivos existentes, la funcionaria detalló que en ese casoya que no ocuparán "toda la avenida y al ser un carril de mano única no tiene emplazamiento de cantero central".En cuanto al estacionamiento, no estará permitido; no obstante permanecerán autorizadas las operaciones de carga y descarga.Justamente, la, sobre todo, los que tienen sus locales en la avenida Alberdi en el polo comercial dedicado a la venta de sanitarios.Al respecto, Sebastian Unru, vecino y comerciante de la zona, afirmó queJorge Elger, presidente de la asociación de comerciantes de avenida Alberdi, calificó a la obra de "innecesaria" y agregó que "si quieren solucionar el problema del transporte y de la seguridad se pueden buscar alternativas que mejoren el transporte con mobiliario urbano que permita áreas de ascenso y descenso".Por su parte, Gabriela Bergesio, vecina de Flores, advirtió sobre los inconvenientes que traerá el nuevo corredor en relación a la existencia de varios establecimientos educativos en la traza seleccionada.En coincidencia, Julián Cappa preguntó sobre los lugares disponibles que quedarán para estacionar los micros escolares y los autos particulares a partir de la prohibición de detenerse.En tanto,, legislador del Frente de Todos, evaluó que, tras el informe de la funcionaria porteña,Y el diputado del FDT, por su parte, cuestionó la falta de información en la Legislatura sobre este proyecto previamente a la reunión gestionada por la legisladora Fidel, por lo que planteó la necesidad de contar con una "legislación en general sobre el Metrobus","Estas son iniciativas del Poder Ejecutivo cuya aprobación que no pasan por esta casa y así terminan saliendo políticas que la ciudadanía desconoce", destacó.