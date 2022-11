Evo Morales pidió "reponer el Estado de derecho" en Santa Cruz

Foto: Víctor Carreira

El golpista confeso Luis Fernando Camacho nos ataca para ocultar el gran perjuicio que causa a la economía de Santa Cruz y Bolivia. Anticipa su miedo al 2025. Se desmarca de la estrategia de sus cómplices del Ministerio de Gobierno y se muestra como verdadero enemigo del MAS-IPSP — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 23, 2022

Es urgente que se aprueben medidas de emergencia para ayudar a nuestros hermanos microempresarios, gremialistas y emprendedores, especialmente de la ciudad de Santa Cruz que son perjudicados por el paro provocado por los cambios en la fechas del censo y sus resultados. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 23, 2022

Foto: AFP

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió "reponer el Estado de derecho" en el departamento de Santa Cruz, donde este miércoles se cumplen 33 días de un paro en reclamo por la celebración de un censo, en medio de un incremento de la violencia y enfrentamientos entre adherentes y detractores de la medida de fuerza, el más largo en la historia de esa región motor económico del país y bastión opositor., escribió el exmandatario en su cuenta oficial en Twitter.en función de su cantidad de habitantes, en lugar de hacer el proceso en 2024, como es el plan del oficialismo.La actual asignación de recursos y representación política en el Congreso boliviano se calcula en base a datos del último empadronamiento realizado en 2012A mediados de diciembre, el presidente Luis-algunos meses antes de lo que inicialmente planeaba hacerlo- y no previamente, porque no existen posibilidades técnicas para ello.También anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que en su desarrollo incluyó cortes de rutas, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de entre tres y cuatro personas, según distintos balances.y el Tribunal Electoral boliviano (TEB) también informó que se hará la redistribución de escaños parlamentarios en el Congreso Boliviano.Sin embargo,, cuestionó Morales.Este miércoles, la jornada número 33 de la movilización estuvo marcada por la violencia en varios sectores, entre ellos el sector santacruceño de Cumavi, en la zona Barrio Lindo, donde grupos de personas atemorizan a los peatones, lanzándoles piedras y petardos, entre otros objetos, para evitar que pasen por la vía central.Ante la ausencia policial, los violentos agredieron además a trabajadores de prensa, denunció el periódico boliviano Página Siete, en su versión digital.Grupos de encapuchados, con palos y hasta hondas, no permitieron a los comerciantes denominados "mañaneros" instalar sus puestos de venta., relataron testigos citados por el medio boliviano.En imágenes transmitidas en vivo por la TV y en redes sociales se observa cómo un grupo de hombres lanzan piedras con una honda y advierten a los transeúntes que no graben, mientras otros levantan barricadas con contenedores de basura.En La Paz, en tanto, los parlamentarios avanzan en el tratamiento de la ley censal.La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de Ley del censo reanudó este miércoles la sesión para debatir los tres proyectos presentados por parlamentarios oficialistas y opositores, luego del cuarto intermedio declarado casi a la medianoche del martes.