Rottemberg cumple 45 veranos en Mar del Plata: cartelera ecléctica y un dejo de nostalgia

El empresario teatral, Carlos Rottemberg / Foto Cris Sille

"Perdida Mente" es la creación de Mariela Asensio y José María Muscari, con dirección del último / Foto Cris Sille

Leonor Benedetto y Julieta Ortega / Foto Cris Sille

Soy Rada Aristarán hará su espectáculo "Revuelto" en el Lido / Foto Cris Sille

Al Teatro Mar del Plata desembarcarán Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte para protagonizar "El divorcio" / Foto Cris Sille

El humorista correntino Wali Iturriaga se presentará en el Teatro Neptuno / Foto Cris Sille

Ana María Picchio compartirá elenco con Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, y Patricia Sosa en "Perdida Mente"/ Foto Cris Sille

El empresario teatral Carlos Rottemberg presentó este miércoles en un restaurante del barrio porteño de Palermo los espectáculos que llevará a Mar del Plata durante el verano de 2023 cuando cumplirá 45 temporadas ininterrumpidas de actividad en esa ciudad balnearia, y confesó a modo de balance que"Mar del Plata está muy internalizada para los argentinos, como ciudad y como plaza teatral es una marca registrada que hay que seguir cuidando", destacó Rottemberg durante el evento para la prensa donde estuvieron presentes artistas de los siete elencos que harán temporada completa en los teatros que tiene en esa ciudad.Al escenario delllegarán Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz y Paula Ransenberg para protagonizar la comedia. Escrita por autores catalanes y dirigida por Nelson Valente, la puesta se alzó recientemente con cuatro premios ACE.Después de un año exitoso en la Ciudad de Buenos Aires, Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa llegarán al, la creación de Mariela Asensio y, con dirección de Muscari.hará su espectáculo "Revuelto" en el Lido y el humorista correntino,, se presentará en elAldesembarcarán Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte para protagonizar "El divorcio", escrito y dirigido por Valente. En tanto el psicólogo Gabriel Rolón, completará la programación los lunes y martes en el Bristol con el espectáculoLos dinosaurios mecánicos protagonistas de la superproducción para toda la familia "Dinosaurios… una aventura jurásica" se corporizarán en el América con formato deDespués de dos temporadas atípicas marcadas de manera diferencial por la, en 2023 Rottemberg reconoció que sigue apostando a su instinto para curar la programación de sus salas: "No creo que el gusto haya cambiado por la pandemia, pero lo que sí tiene de particular este verano y es lo que me provoca un lindo bichito de curiosidad, es que voy a llevar una programación que sale un poco de lo común: al menos 3 espectáculos que hacen temporada completa son jugadas muy desconocidas".En el caso dey de estrenar su segundo especial en Netflix, combinará en "Revuelto" rutinas de magia, stand up, y música en vivo con su banda And the Colibriquis. Por su parte, el correntino Wali, creador de "Jenny, la paraguaya" hará su primera temporada completa en "La Feliz" con su espectáculo de humor multitarget.Tal vez,de última generación que darán un show de música y aventura para toda la familia.Sobre las expectativas, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) reconoció haber apostado con más de 70 personas del ambiente sobre cuáles (y en qué orden) serán los seis espectáculos más vistos del verano."Lo interesante -apuntó- es que somos personas especializadas en el tema y opinamos distinto. Esa es la magia que hace que sigamos apostando, porque si uno no tiene una cuota de jugador es muy difícil dedicarse a una profesión donde lo que se discute es el gusto y el veredicto del público".Pero luego aclaró: "Mi expectativa para este verano es la misma que tengo desde el primer verano, que es intensificar esa plaza".Para eso, apuesta a una modalidad que mantiene desde el comienzo:Reconocido por una memoria capaz de retener nombres de elencos de hace dos décadas, diálogos con detalles precisos ocurridos en la década del ´80 o anécdotas relatadas con precisión fotográfica que incluyen a los artistas más renombrados de la constelación local, si se le pregunta por su primera temporada en Mar del Plata, Rottemberg recupera una postal que sirve de muestra para retratar su impronta como empresario:"Fue en 1978, llegué con 21 años y en el auto de mi mamá, un Fiat 600. De las 44 temporadas que llevo hasta ahora, las primeras 22 las hice por la ruta angosta y 22 por autovía. Fui a un hotel chiquito en la esquina de Córdoba y Belgrano y la mujer del conserje que terminó siendo apoderado de la empresa, me cosió el telón del primer teatrito Corrientes".Desde entonces, devenido en protagonista y testigo de una actividad que después del cimbronazo pandémico demostró estar más viva que nunca, Rottemberg reconoció que este verano tendrá un sabor agridulce:"El último fue este año con la muerte de Lino Patalano y, por lo tanto, voy a Mar del Plata con las mismas ganas de siempre, la misma ilusión y acompañado por muchos marplatenses pero mucho más solo desde el punto de vista de colegas que apuesten por la ciudad teatral", concluyó.