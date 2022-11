Cattáneo íntimo en una edición especial del programa Deejay Time por Nacional Rock

Cattáneo habló de su vida y su música en Deejay Time. Foto: Florencia Downes.

El DJ conversó con Lusardi y Ferraro en Nacional Rock. Foto: Florencia Downes.

El gran, visitó a sus históricos amigos del programa radial Deejay Time en una edición especial grabada que se emitirá, en Argentina y en el mundo, el próximo 26 de noviembre a las 22 por Radio Nacional Rock.Deejay Time, emitido semanalmente por esa emisora,y en el mismo Cattáneo ya es un habitué. En el marco de su presentación en vivo en el Primavera Sound, con un show atípico, el dj se sentó junto a Claudio Capo Ferraro, conductor del programa, y la directora de la Radio Nacional Rock, Mikki Lusardi, en el auditorio de la Radio Nacional y frente a un público integrado por prensa, amigos, djs y fanáticos y con la musicalización en vivo de dj Duek. Allí se llevaron adelante poco más de dos horas de charla amena en donde se recorrieron los más diversos tópicos y se coronó con un sorteo de entradas para sus shows en Mendoza, Uruguay y también de su libro: “El Sueño del Dj”, recientemente publicado por Editorial Planeta., contó sobre su carrera, plasmada en la biografía.Nacido en el barrio porteño de Caballito en 1965, Cattáneo, quién hizo gran parte de su carrera en Europa y hoy está recientemente restablecido en Argentina, fue el responsable de la explosión del progressive house en el país a mediados de la década del 90; género que sigue siendo de los más populares localmente.Codeándose con los número uno del mundo como son en su generación, Cattáneo fue residente de las ediciones locales de Creamfields y uno de los responsables del festival electrónico Moonpark. En el año 2004, llega al puesto número 6 del ranking anual de la Dj Magazine, y desde ese entonces queda posicionado como el dj hispanohablante más reconocido del mundo.-del cual fue recientemente nombrado socio honorario-, luego sus viajes a Estados Unidos y luego el éxito de los 90s y 00s.La música electrónica fue una cuestión marginal y de nicho durante muchísimos años, años en los que Cattáneo se dedicó a no bajar los brazos: “yo trabajaba en una de las mejores discotecas de Villa Gesell del verano que se llamaba Sabash, y la cabina estaba en el último rincón del lugar. Esa era la importancia que teníamos nosotros. En las tarjetas de la fiesta ni siquiera aparecíamos. Lo más común era estar poniendo música en una discoteca, con poca gente, y venías venir dos chicas caminando a la cabina. Vos te ponías contento pero cuando se acercaban decían: Por favor ¿podés cambiar la música?”, recordó entre risas, entre muchas otras anécdotas de esos años.Junto ay cómo éstos impactan en la manera de descubrir, difundir y pinchar (tocar con hardware de dj) música; sin ir más lejos, el cambio que significó, por ejemplo, para un estilo de música como a la que él se dedica, poder hacer loops digitales, algo que el vinilo no permitía. Lo importante, aseguró, es lo que sale por los parlantes: tocar con vinilos no es más digno que hacerlo con xdj digitales siempre que haya honestidad. “Lo importante es la honestidad del dj”, aseguró. “Podés usar la tecnología para trabajar la mitad, o para ser mejor”.Los tres melómanos también hablaron sobre el panorama musical actual, no solamente en lo que atañe a la música clubera. Cattáneo, en una interesante reflexión, comparó al trap con el fútbol y dijo que Argentina es un “semillero de talentos”. Y sobre el progressive house, género que lo convoca, el dj le dijo a Télam que la escena está más viva que nunca en el país y reconoció la escena local de productores: “Creo que es el sonido que más suena en Argentina . Hoy tanto yo como Nick (Warren) u otros que pinchan mi estilo podríamos hacer un ser 100% con música Argentina. Y no inglesa, por ejemplo”, afirmó.El dj también paseó por anécdotas de vida, reflexiones sobre la música de ayer y hoy, opiniones diferentes maneras de mezclar; contó acerca de la cantidad de música que recibe y escucha a diario (!es muchísima!) y hasta dio consejos a quiénes están empezando: no bajar los brazos y mantener los pies sobre la tierra, destacando la importancia de rodearse de un círculo sano a la hora de construir una carrera.Como sorpresa,, allegados íntimos y también figuras internacionales de la música.