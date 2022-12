YSY A y Londra, la "Motiveishon" de Lali, la Session de Duki con Biza y mucho más

YSY A, Lali y Duki / Capturas de pantalla

Alejo Acosta, mejor conocido como YSY A, lanzó este 11 de noviembre su disco "YSYSMO", fecha en la que estrena álbumes desde 2018 todos los años. Ese día refiere al final de El Quinto Escalón -11 de noviembre de 2012-, cuando YSY 'mató' la competencia que fundó.El cordobés de 24 años publicó "Back to the Game" , álbum con 16 tracks de los cuales 10 ya habían sido estrenados durante el año como "Plan A" -canción que marcó el regreso de Paulo Londra-, seguido por "Chance", "Nublado", "Luces", "Cansado" ft. Joaqo, etc. Prácticamente todos los temas del disco cuentan con videoclips.Entre lasse encuentran "Noche de Novela" con el británico Ed Sheeran; "Nublado" con el estadounidense Travis Barker, "A veces" con el colombiano Feid; y "Toc Toc" con el norteamericano Timbaland.Las canciones junto ason "Party en el barrio" con la estrella del trap Duki; "Cansado" con Joaqo; y "Necio", con LIT Killah.El hijo del gran Flaco lanzó su nuevo disco, “Mesa Dulce”, este noviembre con 10 temas inéditos, de los cuales Dante ya había estrenado dos: “Sudaka” ft. Trueno y “El lado oscuro del corazón”.No fue la única colaboración de la que participó este mes Trueno al estrenar "LO TENGO" junto JID, artista estadounidense de Atlanta, Georgia. El jóven artista del barrio porteño de La Boca, está cerrando un gran año de mucha música y show, con su disco 'Bien o Mal' y al tener desde hace un mes, un Tiny Desk en su poder.La rosarina que fue tapa de la Rolling Stone junto a su pareja y colega Trueno y que pasó por los estudios de Jimmy Fallon con 'Wapo Traketero', lanzó este mes "Frío", single con videoclip. Además, Nicki colaboró con Alemán en "Grillz".En la Marcha del Orgullo porteña, el sábado 5 de noviembre, Lali participó de un colectivo descapotable junto a colegas actores, actrices, músicos, músicas, productores y más, vistiendo brillos y colores, animando a los allí presentes y presentó su nueva canción, “Motiveishon”. La misma finalmente llegó a todas las plataformas -con videoclip incluido- el jueves 10.Lali está teniendo un 2022 de mucho trabajo e intesidad: desde el lanzamiento de singles con un retorno a un sonido bien del pop característico de la diva -el Disciplina "Chape" Tour (por Argentina y España)-, hasta el reciente estreno de la serie “El Fin del Amor” -por Amazon Prime-, basada en el libro de ensayos de Tamara Tenenbaum.Bizarrap se unió con el "Duko" para hacer la sesión número 50 , que corona un simbólico número en la carrera del primero y cierra muy bien un año para el segundo que viene de agotar cuatro estadios de Vélez.A lo largo de la session, Duki brinda referencias a El Quinto Escalón, una narración sobre su carrera y los obstáculos que tuvo que atravesar, menciona al trío Modo Diablo -junto a Neo Pistea e YSY A-, entre otras cuestiones.La estrella argentina radicada en España lanzó "Estás buenísimo", single con un videoclip ardiente, que adelanta lo que será su álbum de estudio que todavía no tiene fecha de estreno. Esta semana Peluso compartió las siguientes palabras con sus fans en Instagram: "fotos de una persona completamente desquiciada haciendo un disco absolutamente desquiciado para gente de todo tipo. Tengo tantas canciones que no sé cuál sacar. De momento saqué Estás buenísimo para q diciembre fuera más hot, porque de papá noel ya hablan muchas canciones pero del papa_sito q t gusta no tantas".Este mes la artista de 27 años tuvo su paso por Buenos Aires, su ciudad natal, con dos Movistar Arena en los que hizo vibrar a un público energético.se unieron a "Cato" para hacer la reversión de la icónica canción lanzada en 2004. En la original, el hit de Miranda! tenía como frase famosa "es la guitarra de Lolo". Pero como Lolo Fuentes ya no forma parte de la banda eliminaron esa parte de la letra. Ca7triel se sumó al dúo pop y demostró su versatilidad para cantar en registros más agudos, actuar y mucho más.Ariel Zan (28) es un artista porteño del barrio de Boedo que lanzó dos EPs: "Alma Río" -dos canciones- y "Caminante" -cuatro temas-. En este último está "Furia de cóndor" que fue la única canción que tiene videoclip en el que Zan demuestra su talento no solo como cantante y compositor sino como actor y bailarín. Lo que se dice un artista completo. Sebastián Carbonara (28) -Sástian - es un cantante, compositor y actor porteño que este año está volviendo al ruedo musical. Con sus 27 años y tras superar una dura enfermeda, lanzó "Tu arte".Este mes, el artista porteño presentó su primer EP "Fragmentos" de cinco canciones: "A veces", "Movimiento", "Detalle", "Elemental", y "Ocre".Jimena Barón -Jmena- lanzó el segundo adelanto de su disco tras estrenar "La Araña" en octubre. En este caso "Mi felicidad" se trata sobre lo que significa para ella su hijo Momo con quien tiene una relación muy cercana y el título de la canción la define a la perfección.En modo mundial, este cuarteto presentó esta canción con videoclip con el nombre de la clásica canción de cancha para alentar al equipo. El video se filmó en la ciudad de Río de Janeiro.La chica de Nogoyá, Entre Ríos, no para de sorprender en este 2022 que tuvo shows por todo el país a raíz del lanzamiento de su primer disco "Tú crees en mí?". Este noviembre Emilia dio a conocer "Underground", sencillo con video que demostró una vez más su talento no solo como cantante y compositora, sino como actriz y bailarina.