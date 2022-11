El último Mundial de Cristiano: debuta Portugal ante Ghana

Cristiano Ronaldo inicia su quinto mundial (AFP).

El seleccionado de Portugal debuta este jueves frente a Ghana, en lo que será el último Mundial de Cristiano Ronaldo, en un partido correspondiente a la fecha inicial del grupo H de Qatar 2022.El encuentro comenzará a las 13.00 (hora argentina), en el estadio 974 y con transmisión de TyC Sports.Cristiano Ronaldo anunció hace unos meses en una rueda de prensa que Qatar sería su "último Mundial" y hace apenas una semana reafirmó su idea aunque apostó: "Si somos campeones del mundo, me retiro".Estas palabras, más los dardos tirados a Manchester United -el club inglés rescindió su contrato ayer- por la falta de minutos, generaron un ambiente pesado en la semana previa al debut pero todo se despejó en el amistoso de despedida cuando Portugal, sin él por una gastroenteritis, goleó a Nigeria por 4 a 0 en Lisboa.El ex Real Madrid, máximo goleador de selecciones con un total de 117 goles en 191 partidos, competirá en su quinto Mundial -el sexto consecutivo de Portugal y el octavo de su historia- y su mejor actuación colectiva fue en Alemania 2006, cuando finalizó cuarto.Luego, nunca pasó de octavos de final.El conjunto luso llegó al Mundial tras dejar en el camino a Turquía y a Macedonia del Norte en la fase de repechaje al quedar segundo en su zona, por detrás de Serbia.Por su parte, Ghana sumará su cuarta participación desde su inicio mundialista en Alemania 2006 y tras una ausencia de ocho años.La mejor labor se dio en Sudáfrica 2010, donde quedó eliminado a manos de Uruguay por penales, con la recordada ejecución del "Loco" Sebastián Abreu.La principal figura de Ghana es Thomas Partey, el actual hombre del Arsenal (Inglaterra), por el que pagaron 50 millones de euros a mediados del 2020 cuando vestía los colores de Atlético de Madrid.Parley hizo el tanto de la clasificación mundialista, que no fue nada sencilla: debió dejar en el camino a Nigeria, con el que empató sin goles en casa y por 1-1 de visitante, lo que le dio el boleto por el desempate del tanto en dicha condición.El único enfrentamiento previo entre Portugal y Ghana fue en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Portugal ganó 2-1, con un gol ganador de Cristiano Ronaldo.