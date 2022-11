Tite juega al misterio con la formación de Brasil para el debut en Qatar

Tite no quiere adelantar la formación para no dar ventaja a Serbia.

Neymar, una de las grandes figuras de Brasil.

El DT de Brasil, Tite, no quiso dar la formación que debutará este jueves ante Serbia, por la fecha inicial del grupo G del Mundial de Qatar, "para no facilitar la información a los rivales", según dijo."No voy a decir cuál es la formación porque no quiero dar ninguna información a mis rivales", dijo Tite en conferencia."Cuando elegimos los 11 que salen a la cancha unos se quedan satisfechos y otros no, pero siempre buscamos el equilibrio del equipo entre atacantes y defensores", aseguró.Tite se mostró, pero reparó que "con la posibilidad de hacer cinco cambios podemos ir modificando el ritmo de juego y eso es algo que también forma parte de una estrategia, a la vez que hay que ir equilibrando el cansancio de los futbolistas".Tite rechazó además la responsabilidad de saldar una, porque solo lleva cuatro en el cargo."No puedo ser el responsable de los últimos 20 años porque llevo solo cuatro en el cargo. Es cierto que", cerró.