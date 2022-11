Para una asociación de consumidores, es "muy interesante" la creación del Observatorio de Precios

La reunión de conformación del Observatorio de Precios. Foto: Alejandro Santa Cruz.

La puesta en marcha el Observatorio de Precios

El, calificó este miércoles como "muy interesante" la reunión en la que el martes quedó integrado el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. El encuentro se llevó a cabo en la Secretaría de Comercio encabezado por su titular, Matías Tombolini, con la participación de representantes de organismos nacionales, empresas, sindicatos, asociaciones de consumidores, universidades, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.Bassano destacó, en declaraciones a Télam Radio, que, el problema de los insumos, el problema que hay donde en el interior no existen Precios Justos y aparte algunos hipermercados que no los quieren cumplir".Además, el titular de la entidad defensora de los consumidores hizo referencia al abordaje particular que tuvo al tema de frutas y verduras "que se comercializa mucho en negro"."En esto vamos a influenciar también para que se trabaje muy fuertemente y se termine esa discordancia que hay entre productor y consumidor, donde hay alguien en el medio que se queda con más de 300% o 400% de ganancia y el producto llega muy encarecido", afirmó.Durante el encuentro realizado este martes se aprobó el reglamento interno del Observatorio, se definió una agenda de trabajo sobre materias o áreas del mercado que deberán ser objeto de estudio y relevamiento, y se definió la integración de la "Mesa de Trabajo" que se constituirá para llevar adelante las actividades del Observatorio.De esta manera,, que fija al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como el organismo técnico que tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación."Fue muy interesante la reunión y esperamos que, en el futuro, que creo que será en el mes de diciembre, se pueda volver a constituir esta vez ya con temas muy determinados y productos, distribución, incidencias en las relaciones de consumo, la problemática de las distintas normas incumplidas y el cumplimiento más fuerte para que podamos evaluar algunos temas", resumió Bassano.Además de asociaciones de usuarios y consumidores, participaron del encuentro representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abapra), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).También fueron convocados dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).En tanto, de parte del gobierno asistieron funcionarios de la Secretaría de Comercio y de la AFIP, entre otras reparticiones.