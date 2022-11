Larroque consideró que "quieren proscribir a Cristina porque condensa el liderazgo"

Larroque habló también sobre la investigación sobre el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de la agrupación "La Cámpora", Andrés Larroque, consideró este miércoles que desde algunos sectores políticos y judiciales "quieren proscribir" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porqueEn declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck, el funcionario se refirió al escrito que presentó este martes la vicepresidenta ante la Justicia para queen la causa que se sigue por el atentado ocurrido el pasado 1 de septiembre, tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda., indicó Larroque.El funcionario bonaerense recordó que en las primera horas posteriores al intento de magnicidio contra la exmandataria "hubo una condena de la mayoría de los sectores, pero rápidamente se pasó a la minimización de lo ocurrido o a una tergiversación del escenario"."Obviamente,) y de un sector del Poder Judicial. No quieren a Cristina como víctima y adulteran los escenarios. Acá hubo un hecho gravísimo y la situación con la Justicia llegó a punto límite", evaluó Larroque.En ese sentido, le pidió a la dirigencia "decir basta a estas cosas" y"Como le pasó al general (Juan Domingo) Perón, sin dudas quieren proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Es la figura que condensa representación, liderazgo y que moviliza emocionalmente a la mayoría del pueblo argentino. Digan lo que digan esas encuestas. Cuando ella se pone en cancha, no existe techo respecto de su desempeño en materia electoral", evaluó Larroque.Larroque contó que no le gusta mirar encuestas y señaló que prefiere "otro tipo de termómetro" ya que "una sobrevaloración de esos instrumentos lleva a una caracterización por demás negativa de la coyuntura política".Fue una elección con participación récord y Cristina sacó 60 puntos", graficó.Consultado sobre una posible postulación de Cristina Kirchner para elección presidencial, el dirigente manifestó: "Aunque ella no haya explicitado una definición en ese sentido, desde ya que el poder actúa preventivamente y va generando mecanismos para desgastar o erosionar la previa de un debate electoral o anular esa posibilidad".Sostuvo que "Cristina está por encima de las disputas coyunturales de la política y plantea la unidad en aspectos centrales, recuperar el pacto democrático"."Cristina propone avanzar en aquello en lo que no pudimos encontrar acuerdo en este tiempo. Es un modelo económico que puede garantizar los niveles de dignidad que requieren las mayorías", subrayó.Por otro lado,Finalmente, dijo que se debe "trabajar para generar las condiciones para que ella pueda ser candidata y ella después va a decidir".