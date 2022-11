Armas, Ejército y referencias a la separación: el Facebook del femicida de Cañuelas

José Naon asesinó a balazos a su expareja. Foto Facebook.

En 2012 publicó fotos de cascos nazis, otra de él practicando tiro. Foto Facebook

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

, el militar retirado quey a uno de los hijos de ella, hirió de gravedad a su propio hijo y luego se suicidó, exhibía en su perfil de Facebook una, por su pasado en el Ejército y una serie de mensajes en los últimos días con claras referencias a la separación que atravesaba con la víctima.“Ale tenemos que hablar, así no se puede, la familia destruida, cada uno por su lado, todos peleados con todos”, escribió Naon el 6 de este este mes -16 días antes del hecho-, en un mensaje dirigido a su expareja María Alejandra Giménez en grupo de Facebook privado, y que está publicado por el sitio de noticias local infocañuelas.com.“Nadie te va a querer tanto como aquella persona que te buscó para arreglar las cosas. Esa persona que renunció a muchas personas solo para estar contigo. Esa persona que te perdonó, mientras la seguías lastimando”, puso el jueves pasado.En la descripción de su perfil de Facebook, Naon puso que era de Saladillo, que estudió en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral –situada en Campo de Mayo-, también en la Universidad Nacional de Comahue y que trabajó en el Tiro Federal de Lomas de Zamora.El domingo escribió otra serie de mensajes en su muro público con posibles referencias a la separación: “Nadie te cambia por algo mejor. Te cambian por algo más fácil. En la vida te desilusionarás si piensas que tienen el corazón igual al tuyo”.“Un hombre antes de marcharse. Te busca, te ruega, no le importa humillarse. Te pide una última oportunidad para los dos, con la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Pero cuando decide que ya basta, voltea la página por más dolor que sienta”, afirmó en otro mensaje del mismo día acompañado con una foto suya de joven y vestido con el uniforme y el casco del Ejército.Con un dibujo de un excombatiente de Malvinas portando una bandera argentina, manifestó: “Cuando te hablen mal de mi, recuerda. Yo fui bueno con esas personas. Pero esa parte no te la van a contar”.El 13 de este mes, con una imagen de la parca, escribió: “Es la segunda vez en el mes que toca a mi puerta, en cualquier momento le abro”.Ya”, y otras de susépocas en el Ejército con la siguiente mención: “Hace 33 años un grupo de la Ca Ing M6, hacíamos cumbre en el volcán Lanin”.Mientras que, y en 2011 hay varias imágenes de él participando de un acto por el día del trabajador del sindicato de Camioneros.