Lo que más preocupa es lo anímico

"Es una incógnita saber cómo puede reaccionar el grupo ante este escenario con vistas al compromiso del sábado". Foto AFP.

La derrota de la Selección ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar fue un golpazo terrible y, si bien en el fútbol nunca se puede dejar a un lado lo técnico-táctico ni lo físico, en esta ocasión me preocupa más el aspecto anímico de cara al siguiente partido con México.¿Por qué? Como ya dijimos, la Copa del Mundo es un torneo corto, que muchas veces no te perdona dos pasos en falso, y este equipo argentino llegaba de una manera increíble, con un invicto de 36 partidos y después de tres años y más sin perder.Entonces, es una incógnita saber cómo puede reaccionar el grupo ante este escenario con vistas al compromiso del sábado, sencillamente porque es una situación que no está acostumbrado a vivir. No le ha sucedido en mucho tiempo.Dentro de lo malo que resultó perder en el debut, quiero quedarme con el medio vaso lleno: la revancha llegará rápido. Es bueno tener que jugar a los pocos días porque eso no permite que la cabeza trabaje demasiado en refrescar lo que pasó con Arabia.En mi época de futbolista siempre prefería eso después de una derrota dura: jugar lo más rápido posible para tener la chance de salir de ese resultado negativo.La Selección tiene que reforzar su confianza, creer como dijo Leo Messi, y concentrarse en estar bien desde lo futbolístico y lo físico porque en definitiva esto es un juego y esos aspectos son prioritario para poder jugar al fútbol cuando tenés talento para hacerlo.En cuanto a la presión, pienso que no cambia mucho en relación a la que existía antes de comenzar el Mundial. Cuando uno afronta una competencia como ésta, de pocos partidos, sabe que el margen de error es muy chiquito. Antes había siete finales por delante, ahora son seis.Además, jugar una Copa del Mundo con la camiseta de Argentina siempre te pone como protagonista y eso ya es una presión implícita. Es cierto que ahora ese margen de error es nulo pero pienso que los jugadores de la Selección podrán asumir esa presión y mirar hacia adelante con la convicción de poder hacer un gran torneo.*Sergio Goycochea defendió el arco del seleccionado argentino en los Mundiales Italia '90 (subcampeón) y Estados Unidos '94 (octavos de final). Fue dos veces campeón de la Copa América (Chile '91 y Ecuador '93), ganador de la Copa Rey Fahd '92 y de la Copa Artemio Franchi '93. Disputó 44 partidos con el buzo de la Selección entre 1987 y 1994.