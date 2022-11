HP se suma a las tecnológicas que despiden personal y recortará hasta 6.000 puestos

El recorte será de entre 4.000 a 6.000 empleados –de los 61.000 que posee actualmente en todo el mundo- y se realizará de forma gradual hasta el final del año fiscal de 2025.

La merma comenzó en las computadoras de bajo costo destinada a consumidores, pero recientemente se comenzó a extender a las destinadas a las empresas, de la mano de un recrudecimiento en las perspectivas económicas mundiales

La empresa de producción de computadoras e impresoras HP anunció un recorte de hasta 6.000 puestos de trabajo en todo el mundo, sumándose así a la lista de firmas tecnológicas que comunicaron despidos en los últimos meses como Meta, Amazon y Twitter.La compañía anunció la reestructuración como parte de la presentación de su balance del cuarto trimestre, e informó que se buscarán realizar “ahorros de costos estructurales a través de la transformación digital, la optimización del portfolio y una mayor eficiencia operacional”.Los despidos incluyen únicamente a la rama de consumo de HP, y no a Hewlett Packard Enterprise, firma de servidores y servicios empresariales que se escindió de HP en 2015.La reestructuración –que incluirá la venta de inmuebles- permitirá un ahorro de, al menos, US$ 1,4 mil millones anuales, según calcula la empresa, y demandará un costo estimado de US$ 1.000 millones, el cual impactará especialmente en las cuentas del año fiscal 2023., merma que se señala como uno de los principales motivos para el recorte.“Esperamos una situación de mercado desafiante”, señaló el CEO, Enrique Lores, en una entrevista difundida por la agencia Bloomberg.s, de acuerdo con diversas investigaciones de mercado.La merma comenzó en las computadoras de bajo costo destinada a consumidores, pero recientemente se comenzó a extender a las destinadas a las empresas, de la mano de un recrudecimiento en las perspectivas económicas mundiales.Según Gartner, firma analista del sector, las ventas mundiales de PC cayeron casi 20% en el tercer trimestre, la mayor caída desde que comenzó a medirlas a mediados de los años noventa.Esto impacta de lleno a empresas como HP y Dell, cuyos ingresos dependen –en su mayor parte- de la venta de computadoras.“(Los despidos de HP) son una muestra de las nuevas realidades del mercado de impresoras y PC”, afirmó el analista Woo Jin Ho a Bloomberg.De cara al futuro, HP pretende reforzar sus negocios de suscripciones: la firma ya ofrece servicios que permiten recibir cartuchos de tinta de forma mensual y pretende extenderlos a las hojas de papel y computadoras.HP, no obstante, no es la primera firma del sector en comunicar despidos., en plena pandemia, señaló la consultora Challenger, Gray & Christmas,Las firmas se ven especialmente afectadas por las sucesivas subas de las tasas de interés dispuestas por la Reserva Federal (FED), que motiva a los inversores a vender sus acciones de activos más riesgosos y volátiles –como los papeles tecnológicos-, al igual de la menor actividad económica en general.de 7.500 empleados.Del mismo modo, la productora de discos duros Seagate despidió a 3.000 empleados, y Cisco Systems anunció un plan de recortes, aunque sin especificar cuántos puestos se verán afectados.