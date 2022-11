El Malba digitaliza su colección para la plataforma Google Arts&Culture

Foto: Lara Sartor.

Cómo es la digitalización

El inicio del Arts and Culture

Más de 70 obras pertenecientes a la colección del Malba, incluidas las más destacadas, como "Manifestación" de Antonio Berni, "Abaporú" de Tarsila do Amaral y los dos autorretratos de Frida Kahlo, están siendo digitalizados por estos días a través de, una cámara robótica llegada desde California, que, como parte del acuerdo realizado con la plataforma Google Arts and Culture que incluirá estas piezas en su galería on line, junto al patrimonio de 2.000 museos de 80 países del mundo.Elque que viaja por el mundo de museo en museo, que crea imágenes digitales de millones de píxeles, un proceso que arrancó hace poquitos días con "Vallombrosa" del artista argentino Emilio Pettoruti y que llevará en total un mes de trabajo. En 2023, en fecha a confirmar, la digitalización de este conjunto estará disponible on line en la plataforma."Se eligieron las obras que son más representativas del espíritu de la colección pero que además tenían cierta complejidad para que tenga sentido ampliarlas y verlas en detalle. Los highlights están, como Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Cándido Portinari, Jorge de la Vega, Diego Rivera, Joaquín Torres García, Miguel Covarrubias, Antonio Berni", enumera, durante una visita de prensa al proceso de digitalización.El combo para realizar la labor, que incluye la cámara robótica -similar a las lentas que se utilizan en las canchas de fútbol- la iluminación y la computadora donde se suben las imágenes, viajó especialmente desde Estados Unidos hasta el museo de la avenida Figueroa Alcorta, mientras que cinco expertos de Argentina fueron entrenados en su uso -vía Italia- para completar la tarea. Luego, las imágenes vuelven a viajar y se reconstruyen, se editan, en lo que sería la nube de Google."Armamos un set en el depósito del museo, en el subsuelo, donde colocamos todas las obras seleccionadas para realizar esta tarea. Ya completamos el proceso de 22 obras. Y algunas por el tamaño no se pueden trasladar, como Manifestación de Berni, que es tan grande que lo estamos realizando aquí en sala", explicasobre la captura de la emblemática pieza que demandó 45 minutos y un total de 866 fotografías.Art Camera fue hecha a medida para, tomando cientos de primeros planos de alta resolución de la pintura. Una vez que se captura cada detalle, el software toma miles de primeros planos y, como un rompecabezas, une las piezas en una sola imagen, un proceso por el cual ya capturó 5.000 obras de arte en todo el mundo.Son: están allí el increíble "Rompecabezas" de Jorge de la Vega, "Autorretrato con chango y loro", de Frida Kahlo, "La gran tentación" de Antonio Berni, "Susana y el viejo" y "Mercado colla" del mismo artista, nombres como Pablo Suarez o Wifredo Lam y la lista sigue también con algunas piezas pertenecientes a la colección personal del fundador del museo, Eduardo F. Costantini, como "Diego y yo", 1949, de Frida Kahlo.Hay ciertas restricciones, por ejemplo, si una obra es menor a 25 por 30 centímetros, entonces la cámara no llega a registrarla. Y desde luego, cuánto más grande el tamaño de la obra, más tiempo demora el proceso.La digitalización de la colección de Malba, que se incorpora así a la plataforma Google Arts & Culture, forma parte de los anuncios que Google realizó en agosto por el 15 aniversario de su presencia en Argentina."Las personas de todo el mundo podrán disfrutar de la riqueza cultural y artística de la Argentina de forma online y gratuita. Para lograrlo, estamos utilizando nuestra Art Camera que permite descubrir cada centímetro de las obras, incluso accediendo a detalles que son demasiado pequeños para identificar con el ojo humano", diceEn 2011, Arts and Culture vio al luz como "un pequeño proyecto" que, uno de ellos por ejemplo era la Galería de los Uffizi, ubicada en la ciudad italiana de Florencia. El proyecto hoy reúne 2.000 instituciones de 80 países y abarca más de 6 millones de imágenes y 9.000 exposiciones digitales. En 2023, se sumará Malba de Argentina y formará parte de las más de veinte instituciones locales con visibilidad en la plataforma, que tiene como meta dar a conocer el legado histórico y cultural de cada país.Laincluye al Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo Pallarols, la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, entre otros.Por otra parte, la digitalización de "Manifestación" -que refleja a un grupo de inmigrantes, pobres y desocupados, entre la rabia y la melancolía, que reclaman pan y trabajo- colabora además con la propuesta "Manifestación en Foco", un nuevo proyecto online del museo en homenaje a una de las creaciones más emblemáticas del artista y pieza central del arte argentino del siglo XX.