Médicos concurrentes porteños paran y se movilizan en demanda de una recomposición salarial

Losa una sede del Ministerio de Salud porteño este miércoles en reclamo de "salario y cobertura en riesgos del trabajo" para los concurrentes que prestan servicios en el distrito."El reclamo es para los concurrentes, llega a las nueve semanas de lucha. Nos ofrecieron una mesa técnica con el Ministerio de Salud para empezar a discutir nuestra situación. No estamos catalogados como trabajadores del hospital publico, no tenemos salario, ART, ni ficha municipal. Trabajamos cinco años gratis. Queremos ser reconocidos como trabajadores", expresó a Télam la psicóloga concurrente del Hospital Penna, Jacqueline Carmassi.La Asamblea de la Salud de CABA, compuesta por residentes y concurrentes, realiza, con una concentración en Avenida Caseros y Avenida Jujuy.Finalmenteubicada en Monasterio 480.El reclamo esy que no fueron tenidos en cuenta en el último acuerdo alcanzado con el gobierno porteño.Asimismo, este miércoles a la mañana paraban en La Plata los residentes bonaerenses frente al Ministerio de Salud de la provincia, ubicado en Avenida 51, entre 16 y 17, en reclamo de "reapertura de paritarias, recomposición salarial, continuidad laboral y asignaciones familiares reales".También los trabajadores del Hospital Garrahan agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (ApyT), se movilizaban hacia el Ministerio de Salud, ubicada en Avenida 9 de Julio 1925, en reclamo de "recomposición presupuestaria y salarial" para poder "seguir ofreciendo prestaciones de manera gratuita y de acceso público".