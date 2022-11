Para el DT de Portugal, "Argentina no dejó de ser favorita por un resultado"

"¿Inglaterra y Francia son favoritas porque ganaron y Argentina dejó de serlo porque perdió? Yo no creo en eso. Esto es normal y nada es definitorio". Foto Maximiliano Luna.

, encuadró a lacomo "una de las grandes sorpresas", pero aseguró quepara ganar el Mundial de Qatar 2022.En la previa del debut de este jueves ante Ghana por el grupo H, Santos opinó sobreque tuvo el inicio de la Copa del Mundo."¿Inglaterra y Francia son favoritas porque ganaron y Argentina dejó de serlo porque perdió? Yo no creo en eso. Esto es normal y nada es definitorio", expresó Santos en la conferencia de prensa que brindó este miércoles en el centro de medios en Doha.fue uno de los temas principales y la mayoría de las preguntas se centraron en el efecto que podría tener en el equipo luso., afirmó Santos, quien llevó a Portugal a su primer título europeo en 2016.Bruno Fernandes, ahora excompañero de "CR7" en el equipo inglés, también recibió varias preguntas sobre el hecho pero le quitó importancia y pidió enfocarse en el Mundial."Fue una decisión personal de 'Cris'.", señaló Bruno Fernandes.En la previa del debut de mañana contra Ghana por el grupo H, "CR7" y Manchester United acordaron la rescisión del contrato anticipadamente."Para mí es un honor compartir el seleccionado y el club con 'Cris'. Considero que cumplí un sueño porque es uno de mis ídolos pero nada dura para siempre", lamentó.Fernandes también bromeó en torno a las imágenes que circularon en el inicio de la preparación de Portugal donde se vio un saludo frío de Cristiano con él."Yo venía de un vuelo de dos horas y no estaba de humor para bromas. Él creyó que era divertido hacerme un chiste y para mí no lo fue. Solo eso. Siempre buscan noticias con Ronaldo y si no era esa hubiera aparecido otra", contó, entre risas, la otra gran figura que tiene Portugal.Portugal enfrentará mañana a las 13.00 a Ghana en el debut en el Mundial de Qatar 2022 en el estadio 974.