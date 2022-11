La querella de la Vicepresidenta insistirá con el pedido de recusación a la jueza Capuchetti

Los apoderados de la Vicepresidenta cuestionaron además a Capuchetti por su "nula iniciativa" en la investigación. Foto: Victoria Egurza.

Abogados que representan a la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner insistirán este miércoles ante la Sala I de Cámara Federal porteña en supara apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la exmandataria.donde los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal fundamentarán por qué la magistrada debe apartarse de la investigación.En tanto, el magistrado y camarista Leopoldode la querella, tras haber sido sorteado a tales efectos para decidir si Capuchetti sigue al frente del expediente.La sala I del tribunal de apelaciones, integrada también por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, tiene para resolver,del diputado nacional de la oposición GerardoSe trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes estaban con el legislador del PRO y Juntos por el Cambio en el bar Casablanca dos días antes del atentado, oportunidad en la queGómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y cinco años más tarde, en 2017, durante la gestión de Cambiemos, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina.Por otra parte,, detenidos y procesados por el intento de magnicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta.Además, solicitaron que se ordenen en carácter de "urgente" nuevas medidas de prueba en la causa por el atentado , tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda."Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular dequienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella a la que accedió Télam.En el escrito, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron aen la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de su interlocutores de confianza a quien le decía:informó sobre su nueva diligencia judicial en su cuenta de Twitter y ry el escrito radicado en el tribunal.De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam, los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.Los apoderados de la Vicepresidenta, y resaltaron la relevancia de evidencias surgidas durante el último mes para luego solicitar que se tomen las medidas probatorias y procesales urgentes.En el escrito los abogados pidieron que se ordene una ampliación de la declaración indagatoria de los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo en base a nuevas evidencias surgidas en la causa.Precisamente,de asociación ilícita, algo que reclamaron a la magistrada.También requirieron quePara ello se refirieron a nueva prueba incorporada a la investigación a raíz de informes realizados sobre dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y se halló "material que amerita nuevas medidas de prueba".En cuanto a Carrizo, advirtieron sobre la aparición de mensajes que no le fueron atribuidos en su primera declaración indagatoria y que "hacen imperante una ampliación de la imputación".Los abogados de la querella señalaron que "hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el MPF) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica".este martes