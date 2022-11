La Secretaría de Comercio lanzó el Observatorio de Precios

Foto: Alejandro Santa Cruz

El secretario de Comercio,, encabezó este martes por la tarde el lanzamiento del, en una reunión de la que participaron representantes de organismos nacionales, empresas, sindicatos, asociaciones de consumidores, universidades, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.Durante el encuentro se aprobó el reglamento interno del Observatorio, se definió una agenda de trabajo sobre materias o áreas del mercado que deberán ser objeto de estudio y relevamiento, y se definió la integración de la "Mesa de Trabajo" que se constituirá para llevar adelante las actividades del Observatorio.Se dio así cumplimiento a la Ley N° 26.992, sancionada en septiembre de 2014, que fija al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como el organismo técnico que tiene el objetivo de"Quiero agradecer la participación de todos los integrantes y de quienes están presentes en esta reunión. El Observatorio es una herramienta que nos permite arribar a un conjunto de conclusiones que son relevantes y que nos da información fidedigna para continuar llevando orden y previsibilidad a la economía y a los precios", resaltó Tombolini durante el encuentro en la Secretaría de Comercio.En ese sentido, agregó que "el espíritu del observatorio es la escucha que permite que podamos poner sobre la mesa no solamente lasino también conocer todo el" y remarcó que "esa dinámica es la que va a llevar adelante" el organismo.El Observatorio, aseguró la Secretaría, es una herramienta más dentro del tablero de seguimiento de precios implementado por el Gobierno nacional para verificar las estructuras de costos de las diferentes cadenas de valor en la formación de precios, y forma parte de las iniciativas para "ordenar los precios y llevar previsibilidad a la mesa de las y los argentinos".Presidido por el titular de la Secretaría de Comercio, el Observatorio estará integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un representante del Ministerio de Economía y tres representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores legalmente constituidas y debidamente registradas.En ese sentido, fueron designados como integrantes del Observatorio,(Coordinador del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación),(Secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía),(Secretario de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte),(Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología),(Subsecretario de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas) y(asesora en el Ministerio del Interior).Además, formarán parte del organismo, en representación de las asociaciones de consumidores y consumidoras.Desde 2016, el Observatorio no tuvo actividad y las asociaciones venían solicitando la puesta en funcionamiento de esta herramienta creada según la ley "con la finalidad de transparentar el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el territorio de la Nación y propender a una mayor protección de los consumidores y usuarios".El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (Adduc), Osvaldo Bassano, dijo a Télam que "el Observatorio de Precios examina productos y servicios desde que salen de la producción hasta que llegan al consumidor" y recordó que "en 2015 descubrimos como era la venta en negro de la fruta, que hoy sigue existiendo".Por su parte, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que "el objetivo del observatorio es el estudio de cadenas de valor en el transcurso del tiempo, es un estudio que no tiene inmediatez pero es un proceso a mediano plazo".Participaron del encuentro de este martes a la tarde representantes de las asociaciones de bancos de la Argentina (ABA), Públicos y Privados (Abapra), y Argentinos (Adeba), y la de la Banca Especializada (ABE), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).También fueron convocados dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).De parte del gobierno asistieron funcionarios de la Secretaría de Comercio y de la AFIP, entre otras reparticiones.