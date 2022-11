Comenzó la validación del Potenciar Trabajo

Comenzó la validación de identidad de #PotenciarTrabajo. Ya la realizaron más de 57 mil personas.



El trámite es gratuito y obligatorio para todas las personas destinatarias del programa.



Se realiza a través de la aplicación Mi Argentina y hay tiempo hasta el 6 de enero de 2023. pic.twitter.com/HTliHUsHdK — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) November 22, 2022

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el comienzo de la validación de identidad para el Potenciar Trabajo, un trámite "gratuito y obligatorio" que deben realizar las personas destinatarias del programa."A partir de hoy está abierta la ventana para validación del Potenciar Trabajo, como anunciamos en la conferencia de prensa del pasado viernes. La transparencia jamás puede significar estigmatización. Hay tiempo hasta el 6 de enero. ¡A la Argentina la sacamos adelante entre todos!", escribió, en su cuenta de Twitter.Según informaron desde la cartera, "más de 57 mil personas" realizaron ya la validación de identidad.El trámite es gratuito y obligatorio para todas las personas destinatarias del programa, y podrá realizarse hasta el 6 de enero de 2023 a través de"Este trámite es condición ineludible para mantener el Potenciar Trabajo, y solo deben cumplirlo las personas que ya se encuentran en la nómina del programa, ya que no habrá nuevas altas", indicaron desde el Ministerio.Además, señalaron que"Esta información será muy útil para seguir trabajando con gobernadores, intendentes y Unidades de Gestión en el fortalecimiento de unidades productivas y la búsqueda de la actividad laboral con el programa Puente al Empleo", señaló Tolosa Paz a través de un comunicado.La titular de la cartera había anticipado la semana pasada en conferencia de prensa la realización de una auditoría interna de los procedimientos administrativos para detectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo."Si hay debilidades en nuestros propios sistemas, con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos. Hay un proceso de investigación, por eso sometemos esta información a que la Justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias estableciendo si hubo o no delitos", subrayó.La ministra detalló que, que será "en forma gratuita, transparente y obligatoria", y que quienes no la hagan "quedarán excluidos" del plan.