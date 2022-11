Juntos por el Cambio porteño rechazó la propuesta de crear un Ministerio de las Mujeres

La negativa al proyecto se dio durante la reunión de la Comisión de Mujer.

El interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña rechazó la propuesta de creación de un Ministerio de las Mujeres impulsado por el Frente de Todos (FDT), al considerar queLa negativa se dio durante la reunión de la Comisión de Mujer en la cual se puso en debate el expediente de la, que plantea la necesidad de gestionar la conformación de una nueva cartera dentro del Gabinete local.Según explicó en la iniciativa, la constitución del Ministerio responde "al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y la población LGBTBI+, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria".además,que arrancó a inicios de noviembre y se extenderá hasta fin de mesEn ese marco, se hicieron presentes representantes de“Estamos acá para hacer un pedido urgente y necesario porque carecemos de un Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género”, dijo Alejandra Arce, de Mujeres de Artes Tomar; mientras que Ada Veiga Ricco, de Mujeres Argentinas por el Desarrollo, pidió al Gobierno de la Ciudad que explique “porqué todavía no tenemos el Ministerio”.Actualmente, lacuenta con unasostuvo Velasco, y añadió que este organismo tuvo en 2022 un presupuesto de "apenas 0,7 por ciento" del total de gastos del Ejecutivo porteño, es decir "514 pesos por cada mujer"."Es imposible llevar adelante políticas públicas que permitan visibilizar y atender la gran cantidad de problemáticas que hoy sufrimos las mujeres y diversidades en la ciudad con ese presupuesto", advirtió.Por su parte,dijo no estar de acuerdo con la afirmación de que la creación de una superestructura "va a venir a solucionar un problema” en materia de género y aseguró que la Ciudad "tiene una política integral” en el tema.Tras no obtener el respaldo del oficialismo porteño, que cuenta con la mayoría de los votos en la Comisión,