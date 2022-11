Back in the Game: Paulo Londra está de vuelta con todas las letras y sonidos

Paulo Londra (24) confirmó con todas las letras su regreso, con un broche de oro para este 2022, con el lanzamiento de este miércoles de su disco "Back in the Game" -de vuelta en el juego-, con 16 canciones que reúne varios sonidos y colaboraciones.Entre las colaboraciones internacionales se encuentran "Noche de Novela" con el británico Ed Sheeran, "Nublado" con el estadounidense Travis Barker "A veces" con el colombiano Feid y Toc Toc con el norteamericano Timbaland.Las canciones junto a colegas argentinos son "Party en el barrio" con la estrella del trap Duki , "Cansado" con Joaqo y "Necio" con LIT Killah.10 de los 16 tracks que componen el disco, ya habían sido estrenados durante el año, como cortes de adelanto del proyecto, siendo la primera Plan A -canción del regreso-, seguida por Chance , Nublado, Luces, Cansado ft. Joaqo, etc.Estas diez canciones cuentan con videoclips en los que el artista cordobés pone en acción su talento como actor, es decir, como performer completo.Londra está cerrando un año muy prolífico tras su parate legal por conflictos con su sello y productores anteriores.Incluso este miércoles, previo al estreno del álbum, Londra se encontró con sus fans y amigos en Parque Las Tejas -Ciudad de Córdoba- para mostrar adelantos de "Back in the Game", a modo 'avant premiere'.• 1. Chango• 2. Plan A• 3. Party en el barrio ft. Duki• 4. Luces• 5. Por Deporte• 6. Noche de Novela ft. Ed Sheeran• 7. Nublado ft. Travis Barker• 8. A veces ft. Feid• 9. Cansado ft. Joaqo• 10. Tenso• 11. Ella• 12. Julieta• 13. Ojalá• 14. Necio ft. LIT Killah• 15. Chance• 16. Toc Toc ft. Timbaland