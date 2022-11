"Yendo de Charly al Tango": programa especial del ícono del rock argentino

La iniciativa busca hacer un repaso por la identidad de García, su rebeldía, resistencia y emoción / Foto Pepe Mateos

Lista de canciones

Formación de la orquesta

El Ministerio de Cultura junto a la Televisión Pública festejarán este miércoles el Día Internacional de la Música con la emisión especial del programa "Yendo de Charly al Tango, celebrando a García en 2x4", para el que se grabó una selección de 12 versiones tangueras de canciones emblemáticas del exlíder de Sui Generis y Serú Girán.El envío, que tendrá la, presentará doce versiones tangueras de temas emblemáticos de Charly, junto a la "Orquesta Típica Say No More", que se podrán ver en todo el país a las 22 en la pantalla de la televisión estatal.La iniciativa busca hacer un repaso por la identidad de García, su rebeldía, resistencia y emoción, con sus canciones como testigos de diferentes etapas, momentos y crisis que atravesó el país. Además, este homenaje en formato orquesta típica, duplica esos lazos al acercar el tango a los jóvenes a través del arte de Charly.El recorrido incluye "Yendo de la cama al living", "Los dinosaurios", "Cerca de la revolución", "Promesas sobre el bidet", "No soy un extraño", "Filosofía barata y zapatos de goma", "Desarma y sangra", "El karma de vivir al Sur", "Ojos de video tape", "De mí", "Raros peinados nuevos" y "Parte de la Religión".La orquesta está compuesta por los violines de: César Rago (solista) Javier Kase, Damián Gonzáles Gantes, y Mercedes Martínez; la viola de Gustavo Barahona; el cello de Guido Wardak; el contrabajo de Mariana Borghi; los bandoneones de Matías Rubino (solista), Natsuki Nishihara, Joaquín Angiolini, Martín Benedetti, y el piano, los arreglos y dirección orquestal de Juan Pablo Gallardo.