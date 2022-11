Un tour invita a descubrir las raíces afro argentinas de Buenos Aires

Los tours pueden contratarse directamente de la página web o por Instagram.

El tour se hace por el antiguo barrio de San Telmo donde la población afro estuvo desde el inicio, incluso antes de que argentina sea una república.

El tópico de "ciudad europea", con que se conoce a Buenos Aires, oculta lasque ahora los turistas -y también los locales- pueden descubrir a través del tour que organiza dos veces por semana, y que es el único en su tipo que permite recorrer la ciudad "y contar lo que nunca se contó", según describióEn diálogo con Télam, la dueña y fundadora de la agencia, que desarrolló durante años como guía de turismo en la ciudad, explicó que "como mujer, judía y parte del colectivo Lgbtiq+ siempre encontré que a Buenos Aires se la contaba desde la perspectiva europea".Si bien aclaró que "siempre hablé de temas raciales en los tours", Mariana consideró que había llegado el momento de que, y es así que convocó a la artista y activista de ese movimiento: Julia Cohen Ribeiro."Nos conocimos por un contacto en común -recordó Julia- cuando Mariana estaba buscando justamente alguien que pudiera guiar este tour de historia afro argentina, así que me hizo la propuesta, acepté, y comencé a estudiar e investigar".De esta manera se creó un tour que diese cuenta de la cultura afro en la historia de la ciudad, "su legado y también la historia de invisibilización, y que propusiese a las personas que lo hicieran una reflexión sobre ese componente de negación de nuestra cultura afro, que si bien está muy evidente en cosas cotidianas, de las mas tradicionales y típicas de la argentina, está como transparente, borrada, porque tiene que ver con una raíz africana".El tour se hace por el antiguo barrio de San Telmo donde la población afro estuvo desde el inicio, incluso antes de que argentina sea una república, "con cosas históricas que podemos recuperarlas desde nuestra mirada, y donde todavía hay mucha cultura afro viva, como el candombe todas las semanas y el tango", describió."Reamente hubo mucha investigación -continuó-,y encontramos mucho mas material de lo que creíamos. Hay mucha gente que estuvo estudiando y también trabajando para mantener esta historia viva".Cohen Ribeiro subrayó quey reveló que, "como yo estoy cercana al movimiento afro conozco muchas de esas personas".El proceso de instalar que argentina también es afro a nivel turístico no fue sencillo, como explicó Mariana Radisic Koliren, "porque cuando uno ingresa a las páginas de turismo de la ciudad o del gobierno hay mucho énfasis en la herencia europea que tiene nuestra ciudad".Pero dejó bien en claro que "rescatar la historia afro no es invisibilizar todo lo demás, sino justamente una de las cosas que planteamos desde Lunfarda y desde el turismo interseccional es que hay lugar para todas nuestras historias y que todas nuestras historias son un mosaico que conforma la gran foto de lo que es nuestra sociedad"."Entonces -agregó- ha sido un desafío lograr que la gente sepa que puede haber un tour afro, lo que ha sido un esfuerzo de marketing bastante importante, pero lo que mas nos ayuda es el boca en boca porque cuando una persona afro viene y hace el tour en general le repercute de una manera emocional tan fuerte que se preocupa de dejar un comentario positivo, de transmitirlo, y así es como llegan otros pasajeros atrás de ellos"., además de otros no afrodescendientes que llegan porque del alguna forma tienen relación", explicó a su vez Julia.En ese sentido contó la anécdota de una señora que no tenía una relación con lo afro, "pero si estaba en una casamiento inter racial (ella siendo filipina y su marido blanco español), entonces eso también es como otra forma de identificarse con todo esto, porque pensarnos realmente con identidades múltiples, y creo que una persona que se piensa así también se interesa por conocer otras culturas", relató."La mayoría no viene sabiendo la historia de la afro argentinidad; creo que hay un factor sorpresa muy importante y que también hay como un intercambio", agregó.Eso se percibe porque -explicó- "si bien los pueblos afrodescendientes en América tienen historias muy diversas hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el colonialismo, con la resistencia, y es muy interesante poder compartir situaciones diferentes o muy similares pero en países muy distantes, entonces vemos, y aprendemos, como nuestros pueblos resistieron de maneras muy similares".Los tours pueden contratarse directamente de la página web: www.lunfardatravel.com donde se indican precios e itinerarios, o anotarse en el Instagram donde se puede escribir y se recibirá información sobre la próxima visita, además, por lo general el primer sábado de cada mes se realiza para el público local con costos diferenciados.