Para Martino, la derrota de Argentina convierte en "finales" a todos los partidos

Foto: Fernando Gens.

El director técnico de México, Gerardo Martino, entendió que la inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudita convierte en "finales" por la clasificación a todos los partidos del Grupo C del Mundial de Qatar."Fue un resultado inesperado para todos pero se produjo. Tener a Arabia Saudita primera en el grupo es lo que empezó a jugar en la cabeza de todos. No modificamos nuestra forma, pero sí claramente no es lo mismo ver a Arabia arriba que a Argentina", amplió.Martino consideró que resultados como el de este martes en Lusaily a priori descartó que pueda modificar la forma de encarar el enfrentamiento del sábado por la segunda vuelta de la zona."Creería que no, más allá de lo que sucedió con Argentina. Nosotros debemos jugar un tipo de partido y eso no lo modifica el resultado de hoy. Tampoco creo que Argentina cambie en cómo pensaba jugarlo. Si después pasa algo durante el juego, que hace aumentar la presión de uno u otro, eso es algo habitual en el fútbol", contestó ante la consulta de Télam., abundó.El "Tata" asimiló después con profesionalismo la posibilidad de eliminar al seleccionado de su país el sábado próximo: "Son las cosas de nuestra profesión. Trabamos para México y pensamos en su bienestar. Trataremos de hacer lo mejor en ese partido", afirmó.Finalmente, sobre el empate con Polonia , analizó: "Creo que fue un partido que controlamos en el primer tiempo, lo buscamos mejor y en el segundo se emparejó. En ese lapso se dio la jugada mas clara (el penal contenido por Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski), que fue producto de un error de salida nuestro. Por lo realizado en la primera parte, debimos ganar".