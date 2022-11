Luis D'Elía respaldó la gestión del Presidente tras las críticas de Andrés Larroque

Luis D Elía, líder de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y del partido Miles / Foto: Maximiliano Luna

El dirigente social Luis D´Elía reivindicó este martes la gestión del presidente Alberto Fernández y, al salir al cruce de las declaraciones del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien indicó "no tener una sensación positiva" del Gobierno en relación con "la expectativa" generada en 2019."Es mentira que se hayan perdido tres años de gobierno. Fernández tuvo que lidiar con la pandemia, la deuda, el frente interno, algo que no le pasó a ningún presidente Argentino", resaltó D'Elía en una entrevista publicada por el diario Perfil.En esa línea, el líder de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y del partido Miles remarcó:Asimismo, el dirigente social, al afirmar que "tiene elementos de sobra para ir por la reelección, le tocó timonear uno de los momentos más difíciles de la historia argentina y lo hizo con mucha solvencia".En otro orden, D'Elía indicó quey manifestó que uno de ellos fue haber "cambiado al kirchnerismo por La Cámpora" al fallecer el expresidente Néstor Kirchner."El kirchnerismo transversal, de cuadros importantes y democráticos fue reemplazado por una organización de amigos de su hijo, cuya característica es la carencia de currículum sobre todo a la hora de hablar de luchas populares", señaló el dirigente social sobre la agrupación.En ese sentido, D'Elía respondió al ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad y dirigente de La Cámpora: "El único mérito es ser amigo de Máximo Kirchner, por eso los mejores cuadros del kirchnerismo fuimos reemplazados por esta organización sectaria"."De repente Larroque pasa a ser estrella en el programa de Carlos Pagni, queda claro donde pone la pauta publicitaria La Cámpora", añadió y lo invitó "a debatir cara a cara en donde desee".En ese marco, D'Elía remarcó queY agregó: "El prestigio de Cristina es inversamente proporcional al enorme rechazo que tiene La Cámpora incluso dentro del propio Frente de Todos".Otro de los "errores" que D'Elía le atribuyó a la Vicepresidenta fue haber designado al actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, como candidato a presidente en 2015 y no sostener luego su postulación."Le hacen un vaciamiento interno y lo esmerilan hasta hacerle perder la elección, abriéndole la puerta al macrismo", indicó y destacó queLas declaraciones del dirigente social son en respuesta a las críticas que realizó el propio Larroque, quien consideró que, pese a la incidencia de "la guerra de Ucrania y la pandemia", la gestión actual tuvo "una perdida de tiempo" y un "desperdicio de poder"."En comparación con la expectativa que se había generado sobre el 2019, no es una sensación positiva", dijo Larroque este lunes en declaraciones a La Nación+.