Paulo Londra lanzó el remix de "Nublado" junto a Travis Barker

Paulo Londra - Nublado (feat. Travis Barker) VER VIDEO

Paulo Londra (24), uno de los artistas argentinos más establecidos a nivel global, lanzó una nueva versión de "Nublado" que suma el aporte del músico y productor estadounidense Travis Barker, histórico miembro de la banda Blink 182.La canción, que fue presentada en las plataformas digitales junto a un video oficial, deja bien parado al artista cordobés en su incursión por el punk-pop junto a uno de sus grandes referentes de las últimas décadas.Acompañado por el talento innato de Barker en la batería, "Nublado" narra unadesde una mirada contemplativa y optimista.La nueva colaboración internacional de Londra, que llega apenas dos semanas después del estreno de "A Veces" junto a su colega, había sido anunciada con un video de ambos en el estudio de grabación. Además, este miércoles el jóven músico lanzará un nuevo disco, "Back to the game" -de vuelta al juego- que firma su regreso con todas las letras., le dice Londra por teléfono a Baker, quien segundos después hace su ingreso a la sala, le revolea unos palillos de batería y terminan fundiéndose en un abrazo.En las escenas del video, rodado en Los Ángeles, se pueden ver a ambas superestrellas recrear en "playback" la complicidad que ambos hallaron en la sesión de grabación.Londra, actualmente, continúa con su reconquista mundial luego de un largo tiempo alejado de las grabaciones y apoyado en su nueva alianza con Warner Music Latina.Para este miércoles, Londra también anunció para "mi gente de Córdoba" que en el Parque Las Tejas, va a haber un avant premiere de "Back in the game"."Back in the Game" ya tiene lista de canciones desde la semana pasada -algunas ya estrenadas-:1. Chango2. Plan A3. Party en el barrio ft. Duki4. Luces5. Por Deporte6. Noche de Novela ft. Ed Sheeran7. Nublado ft. Travis Baker8. A veces ft. Feid9. Cansado ft. Joaqo10. Tenso11. Ella12. Julieta13. Ojalá14. Necio ft. LIT Killah15. Chance16. Toc Toc ft. Timbaland