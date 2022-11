Acá no pasa nada: los hinchas argentinos con la fe intacta en la clasificación

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Maximiliano Luna

En la salida del estadio de Lusail se sintió la desazón por la caída de la selección argentina a manos de los “Hijos del Desierto”, en el encuentro debut del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022.Muchos de los hinchas albicelestes buscaban llegar rápidamente a la estación de Metro de Lusail para regresar a las diferentes zonas de la ciudad de Doha. Fue una vuelta caótica, marcada por la tristeza de la derrota entre los argentinos y la felicidad inexplicable y absoluta de los asiáticos que dieron la primera sorpresa de la Copa del Mundo.Fernando, un argentino que vive en Uruguay, se confesó ante Télam no apto para analizar el partido, aunque valoró el trabajo que lleva adelante la Scaloneta.Martín, un bonaerense que llegó con lo justo a Qatar para ver al equipo comandado en cancha por Lionel Messi, valoró la posibilidad de mirar lo que serán los encuentros ante México -el próximo sábado- y Polonia para cerrar el Grupo C y con la idea de acceder a la segunda ronda., aseguró.Ahmed, que si bien iba vestido con una bandera argentina negó ser “albiceleste”, confirmó en un inglés cerrado que los dirigidos por Lionel Scaloni "no perdieron el encuentro, sino que Arabia Saudita ganó" el cotejo disputado en el estadio Lusail.Pese al resultado adverso, los hinchas argentinos se mostraron seguros de que la derrota no amilana la esperanza. Como Fernando, oriundo de Necochea, para quien, como sucedió en Italia 1990. En aquella ocasión fue un 1 a 0 frente a Camerún , que no le impidió al equipo de Carlos Bilardo y Diego Maradona llegar a la final.No solo los argentinos mantienen la fe: Carlos y su hijo Agustín llegaron desde la ciudad colombiana de Medellín para vivir su primera Copa del Mundo. El joven “cafetero”, que vestía la camiseta alternativa de la selección argentina, estaba seguro de que a pesar de la derrota el conjunto nacional alcanzará la clasificación, con Messi como líder indiscutido.El padre, por su parte, sintió el encuentro como "una fiesta para tener cerca" a Messi, ídolo de multitudes como ningún otro en Qatar . "Hoy no tuvo mucha movilidad y estuvo parado. Le faltó algo, pero, aseguró con esperanza de que mejore.Los hinchas son conscientes que Argentina depende de sí mismo para alcanzar la segunda fase de la Copa del Mundo. En ese camino, México será su escollo, el próximo sábado. Cerrará el grupo con Polonia, para ver si puede cistalizar ese protagonismo que se veía en la previa.