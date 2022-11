Los hinchas mexicanos silbaron al "Tata" Martino y Funes Mori

Foto: Fernando Gens.

Los argentinos Gerardo Martino y Rogelio Funes Mori recibieron una silbatina de los fanáticos mexicanos que asistieron en la noche qatarí al partido con Polonia por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2022.En la previa del juego en el Estadio 974, cuando se anunciaban las alineaciones por los altoparlantes,, expuesta por la mención de su apellido inmediatamente después de el "Chucky" Hirving Lozano, el jugador más aclamado por los aztecas.Camino a Qatar 2022, el entrenador argentino se convirtió en blanco de críticas de todo el ambiente del fútbol mexicano: colegas, exfutbolistas, periodistas e hinchas. "Me siento el enemigo público número 1", asumió en la cuenta regresiva del Mundial.Hugo Sánchez, una de las máximas glorias del país, exigió su destitución; Luis Hernández, mayor anotador de México en los mundiales, le dijo a Télam que al DT "no se le tiene confianza" y Miguel "Piojo" Herrera, exDT en Brasil 2014, criticó que "nada le funciona".El "Tata", de 59 años, tomó la conducción del seleccionado de México a principios de 2019, seis meses después levantó el trofeo de la Copa de Oro de la Concacaf y desde entonces su imagen se descascaró por la acumulación de frustraciones deportivas.Las críticas al entrenador se agravaron por su decisión de no contar al delantero Javier "Chicharito" Hernández, que apenas tuvo participación en los primeros amistosos del proceso.Como efecto de esa decisión, el ex River Plate Rogelio Funes Mori, que ocupa una plaza de delantero en la lista de 26 mundialistas, también sufrió el rechazo de los hinchas al momento de alistar los apellidos del banco de suplentes.Funes Mori, de 31 años, futbolista del club Monterrey, registra 6 goles en 16 presentaciones con México, todas en la era del "Tata" Martino.