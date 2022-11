Renard: "Hicimos historia en el fútbol y eso quedará para siempre"

Renard, el Dt de Arabia Saudita / Foto: AFP.

Al Dawsari, el héroe de Arabia Saudita

Al Dawsari trata de robarle la pelota a Messi / Foto: Fernando Gens.

El director técnico del seleccionado de Arabia Saudita, sorprendente verdugo de la Argentina (2-1) en el encuentro debut de ambos en el Mundial Qatar 2022 , exhibió su satisfacción por la victoria y destacó haber hecho "historia en el fútbol", situación que "quedará para siempre", expresó el entrenador francés, de 54 años, en la conferencia de prensa brindada en el estadio de Lusail, tras finalizar el primer partido del grupo C de la competencia ecuménica.Veinticuatro horas atrás, aproximadamente, el carismático DT -que también supo dirigir al representativo de Marruecos y se clasificó al anterior Mundial Rusia 2018- había adelantado que un evento de estas características "está lleno de sorpresas"."Todo puede pasar en el fútbol. Tienes que creer en ti mismo", dijo el entrenador de la formación árabe, que sumó en el historial su primer éxito ante un seleccionado campeón del mundo."Nosotros demostramos ser competitivos.", manifestó el director técnico, que inició su ciclo en Arabia Saudita hace tres temporadas.Renard, quien fue un modesto futbolista que se desempeñó como defensor en el Cannes de su país de origen, dirigió a dos seleccionados que se clasificaron ganadores de la Copa Africana de Naciones: Zambia 2012 y Costa de Marfil 2015.Arabia Saudita asumirá su segundo encuentro en la zona C este sábado, desde las 10.00 hora argentina, cuando enfrente al combinado de Polonia.El delantero de Arabia Saudita, autor del gol de la histórica victoria sobre Argentina, es una de las estrellas de Al Hilal, equipo dirigido por Ramón Díaz, y en su breve experiencia por España en Villarreal debutó contra Real Madrid.El jugador, de 31 años, es uno de los más experimentados de los "Halcones Verdes" y ya había dejado su marca en Rusia 2018 con un gol ante Egipto que celebró con la misma pirueta que realizó hoy tras marcar el 2-1 ante Argentina en el estadio Lusail.Al Dawsari también es reconocido en el fútbol árabe ya que es uno de los pocos que tuvo una experiencia en el fútbol europeo.En enero de 2018, LaLiga española firmó un acuerdo con Arabia Saudita y una serie de futbolistas recalaron en distintos clubes.Al Dawsari fue contratado por Villarreal y el único partido que disputó fue cuando ingresó para jugar los últimos 33 de minutos en el empate 2-2 contra Real Madrid disputado en el mítico estadio Santiago Bernabéu.El hecho fue un suceso en Arabia Saudita pero la experiencia no duró mucho ya que todos los jugadores volvieron a la liga local cuando terminó la temporada.Fahad Al-Muwallad, quien quedó afuera de la lista definitiva por un viejo caso de doping, era el otro que había jugado unos minutos para Levante en la temporada 2017/18.El jugador apodado el "Messi y Cristiano Ronaldo" árabe fue desafectado días antes del debut para evitar una posible sanción.